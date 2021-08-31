«كابتشينو» بـ3 جنيهات.. أسعار 28 سلعة تصرف على بطاقة التموين غدا

تبدأ وزارة التموين غدا الأربعاء، تسليم المقررات التموينية لشهر سبتمبر عبر البدّالين التموينيين والبقالين وأصحاب مشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية.

وتستعرض «الدستور» أسعار 28 سلعة تموينية تصرف على بطاقة التموين، وتتضمن:

1- زيت خليط 1 لتر بسعر 21 جنيها.

2- سكر معبأ 1 كجم بسعر 8.5 جنيه.

3- مكرونة 1 كجم بسعر 7.60 جنيه.

4- مكرونة 500 جرام بسعر 4 جنيهات.

5- شاي ناعم 40 جم بسعر 3 جنيهات.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 8 جنيهات.

7- مسلى صناعي 800 جم بسعر 17.25 جنيه.

8- جبنة 250 جم بسعر 5 جنيهات.

9- جبنة 500 جم بسعر 9.50 جنيه.

10- مسحوق اتوماتيك 1 كجم بسعر 15.75 جنيه.

11- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

12- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

13- صابون تواليت 125 جم بسعر 5.50 جنيه.

14- لبن جاف 125 جم بسعر 17 جنيها.

15- خل 5% 900 ملي بسعر 4.25 جنيه.

16- الأرز المعبأ 1 كجم بسعر 8 جنيهات.

17- فول معبأ 500 جم بسعر 9.90 جنيه.

18- دقيق بلاستيك 1 كجم بسعر 6.50 جنيه.

19- دقيق ورقي 1 كجم بسعر 6.50 جنيه.

20- صلصة 300 جم بسعر 4.75 جنيه .

21- علبة كبريت درج 120 عودا بسعر واحد جنيه.

22- كيس ملح طعام 300 جرام بسعر واحد جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما بسعر 2 جنيه.

24- ظرف طحينة بيضاء 28 جراما بسعر 2 جنيه.

25- كيس سائل غسيل أواني 80 جراما بسعر 2 جنيه.

26 - علبة مرقة دجاج 8 مكعب بسعر 3 جنيهات.

27- كيس كابتشينو أنواع 18 جراما بسعر 3 جنيهات.

28- كمامة قماش بسعر 8.5 جنيه، ونوع آخر بسعر 5.5 جنيه

وتوفر منافذ المجمعات الاستهلاكية العديد من السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية لطرحها ضمن سلع فارق نقاط الخبز ومنها كافة السلع الأساسية والبقوليات كما يتم طرح أيضا اللحوم المجمدة بسعر 65 جنيها للكيلو، واللحوم المفرومة 500 جرام بـ 32.5 جنيه، والبرجر المجمدة زنة 400 جرام بسعر 30 جنيها والسجق المجمد زنة 400 جرام بـ 30 جنيه وكفتة مجمدة زنة 400 جرام سيخ" بسعر 30 جنيها، كما يتم طرح ورق عنب مجمد زنة 800 جرام بسعر 36 جنيها، وورق كرنب مجمد زنة 800 جرام بسعر 36 جنيها وشوربة خضار مجمدة تتراوح من 9 جنيهات إلى 9.5 جنيه زنة 400 جرام، كذلك طرح السمان عدد 2 قطعة جامبو 29.5 جنيه وبط مسكوفى مجمد 38.5 جنيه، كما يتم طرح الفراخ بسعر 37 جنيها كيلو المجمد كما يتم طرح كافة السلع الغذائية وغير الغذائية أيضا ضمن سلع فارق نقاط الخبز.