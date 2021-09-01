مباحث التموين: ضبط 1312 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

مباحث التموين :ضبط (1312) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

أعلنت مباحث التموين، ضبط (1312) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (5 طن لحوم مجمدة) بدون مستندات "مجهولة المصدر" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن (ثلاجة لحفظ السلع الغذئية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (1,15 طن لحوم مستوردة - دهون حيوانية) بدون بيانات "مجهولة المصدر"، بحوزة (مالك مفرمة) بمحافظة القاهرة.

ونجحت الجهود في ضبط (120طن دقيق فاخر) بدون مستندات "مجهول المصدر"، بحوزة المدير المسئول عن (مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (6 طن خل طعام "مستلزمات إنتاج" معبأ داخل خزانات) بدون بيانات "مجهول المصدر"- 2580 عبوة خل طعام "منتج نهائي" مدون عليها علامة تجارية وغير مسجلة، بحوزة المدير المسئول عن (مصنع لتعبئة خل الطعام "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.

كما تم ضبط (1,88 طن سكر تموينى مدعم) 360 عبوة زيت تمويني مدعم مخصصان ربطاً على البطاقات التموينية، قامت المذكورة بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها فى السوق السوداء، بأزيد من السعر الرسمي، قدرت بـ 52001 جنيه) بحوزة مالكة (محل بدال تمويني) بمحافظة القاهرة.

وضبط (39586 عبوة مستحضرات تجميل "كريمات- بلسم- عطور- حنة") بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية، بحوزة المدير المسئول عن (شركة لتجارة مستحضرات التجميل "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط (4 طن ردة) بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني، بحوزة مالك (محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية.

وتم ضبط (3 طن بذرة قطن) بدون مستندات "مجهولة المصدر"، بحوزة مالك محل (لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية.