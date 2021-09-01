الأربعاء 01 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مباحث التموين :ضبط (1312) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

مباحث التموين: ضبط 1312 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

مباحث التموين
مباحث التموين

أعلنت مباحث التموين، ضبط (1312) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (5 طن لحوم مجمدة) بدون مستندات "مجهولة المصدر" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن (ثلاجة لحفظ السلع الغذئية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (1,15 طن لحوم مستوردة - دهون حيوانية) بدون بيانات "مجهولة المصدر"، بحوزة (مالك مفرمة) بمحافظة القاهرة.

ونجحت الجهود في ضبط (120طن دقيق فاخر) بدون مستندات "مجهول المصدر"، بحوزة المدير المسئول عن (مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (6 طن خل طعام "مستلزمات إنتاج" معبأ داخل خزانات) بدون بيانات "مجهول المصدر"- 2580 عبوة خل طعام "منتج نهائي" مدون عليها علامة تجارية وغير مسجلة، بحوزة المدير المسئول عن (مصنع لتعبئة خل الطعام "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.

كما تم ضبط (1,88 طن سكر تموينى مدعم) 360 عبوة زيت تمويني مدعم مخصصان ربطاً على البطاقات التموينية، قامت المذكورة بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها فى السوق السوداء، بأزيد من السعر الرسمي، قدرت بـ 52001 جنيه) بحوزة مالكة (محل بدال تمويني) بمحافظة القاهرة.

وضبط (39586 عبوة مستحضرات تجميل "كريمات- بلسم- عطور- حنة") بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير  مطابقة للمواصفات القياسية، بحوزة المدير المسئول عن (شركة لتجارة مستحضرات التجميل "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط (4 طن ردة) بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني، بحوزة مالك (محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية.

وتم ضبط (3 طن بذرة قطن) بدون مستندات "مجهولة المصدر"، بحوزة مالك محل (لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية.

مباحث التموين الاسواق بدون ترخيص محافظة القليوبية لحوم مجمدة محافظة القاهرة مستلزمات مستندات السلع الغذائية السوق السوداء مجهولة المصدر المستهلك الصحة العامة غير مشروعة لحوم مستوردة غير مشروع علامة تجارية خلال 24 ساعة قضية تموينية مواصفات سكر تمويني مطابقة للمواصفات تداول بالأسواق دون ترخيص قضية تموينية متنوعة بمحافظة الجيزة المدير المسئول صلاحيتها

رئيس التحرير

وائل لطفي

أطفال أبوالريش

الأكثر قراءة

«كابتشينو» بـ3 جنيهات.. أسعار 28 سلعة تصرف على بطاقة التموين غدا

انطلاق التدريب المشترك «النجم الساطع» بمشاركة 21 دولة غدا

حقيقة تخفيض درجات الطلاب المتظلمين من نتيجة الثانوية العامة

الأهلى يوافق على إعارة الشناوى للنصر السعودى

وزير الري يكشف آخر تطورات الموقف المائي وإيراد النيل

أول تعليق من الزمالك على «اختفاء درع الدورى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الرجوع إلى البلد

ماجد حبته

هذه الجريمة ليست مصرية

لواء. محسن الفحام

إرهاب الشرق

القس. رفعت فكرى

الرئيس ودعم الفن المستنير

مؤمن المحمدي

البغل فى الإبريق

د.أحمد الخميسى

المرأة والأغانى والحب

ماجد حبته

تسويق داعش المستجد!

محمود خليل

نساء المماليك.. عندما يجتمع سلطان «الجمال» مع سطوة «المال»

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"بينيت" ينفي دعوته إلى قمة مصرية أردنية فلسطينية غدًا في شرم الشيخ

مرصد حقوقي: نصف مليار دولار خسائر غزة جراء الهجوم الإسرائيلي الأخير

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من تصاعد عمليات القتل الإسرائيلي ضد الفلسطينيين