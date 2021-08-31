الثلاثاء 31 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة المتهم بالتحرش بطفلة داخل مدخل عقار ببدر للمحاكمة

حبس
حبس

أمرت نيابة الشروق وبدر، الإثنين، بإحالة المتهم بالتحرش بطفلة بمدخل عقار بمدينة بدر، لمحكمة الجنايات.

أقر المتهم بالتحرش بطفلة أثناء لهوها بمدخل عقار وذلك بعد كتم أنفاسها بمدينة بدر، بارتكاب الواقعة، وذلك بعد مواجهته بالفيديو التى رصدته كاميرات المراقبة أثناء ارتكابه الجريمة بمدخل العقار الذي تقطن فيه الطفلة.

وأقر المتهم بأنه كان يمزح مع الطفلة ولم تكن فى نيته أذيتها مستغلا صغر سنها، قائلا: "كانت غلطة والشيطان لعب بيا".

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بدر بقيادة الرائد محمد الدالي، من ضبط الشخص مرتكب الواقعة، والذى تبين بأنه مندوب لإحدى شركات العقارات، واعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 

عقوبة التحرش الجنسي

وافق مجلس النواب على إجراء تعديلات بعض أحكام قانون العقوبات بتشديد العقوبات على التحرش الجنسي، وجاء في التعديلات أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.

بينما جاءت المادة (306 مكرر ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

وقد وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة الأخيرة على مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى، وبعد هذه الموافقة ليصبح مشروع القانون قانونا ننشر نص التعديلات.

مجلس النواب محكمة الجنايات التحرش سنوات نيابة الشروق وبدر المتهم بالتحرش تحرش بطفل التحرش بطفلة عقوبة التحرش الجنسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

نجيب محفوظ.. محارب التطرف.. عدو الفساد

الأكثر قراءة

«الدستور» تنشر صورة المنزل المهجور الذى خٌطف فيه الطفل زياد

حقيقة إلغاء بطولة كأس مصر

حقيقة وفاة الدكتور زغلول النجار

إصابة الفنانة نهال عنبر بارتجاج فى المخ

«طالبان» تعلن سيطرتها الكاملة على مطار كابول

والد الطفل زياد يشكر الرئيس السيسى ووزارة الداخلية بعد عودة نجله والقبض على الخاطفين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

المرأة والأغانى والحب

ماجد حبته

تسويق داعش المستجد!

وائل لطفي

أطفال أبوالريش

محمود خليل

نساء المماليك.. عندما يجتمع سلطان «الجمال» مع سطوة «المال»

محمد مرعي

حديث الإصلاح فى مصر

ماجد حبته

سرحان لا يزال خلف القضبان

جمال-أسعد

الدين بين الإيمانى والموروث

مؤمن المحمدي

حكايات ملهاش أى لزمة

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فتح: الاتفاق مع إسرائيل على منح 5 آلاف جمع شمل للعائلات الفلسطينية

منظمات تونسية تدين عنف الاحتلال الإسرائيلى بحق الأسيرات الفلسطينيات

يتسلم مهام عمله غدًا.. مَن هو خالد الجلاهمة أول سفير للبحرين في إسرائيل؟