تعديل شروط القبول بشعبة الدراسة باللغة الإنجليزية بـ«تجارة عين شمس»

وافق مجلس جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني على تعديل شروط القبول شعبة الدراسة باللغة الإنجليزية وبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية بتجارة عين شمس بصورة استثنائية لهذا العام..

وأوضح الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه تيسيرا على أبنائنا الطلاب فقد تم تعديل شروط القبول لهذا العام بناء على ما تنص عليه لائحة القبول في شعبة الدراسة باللغة الإنجليزية وبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية.

كما أوضح الدكتور خالد قدري عميد الكلية أن مجلس الجامعة قد وافق على قرار مجلس كلية التجارة بأن يكون الحد الأدنى لدرجة اللغة الإنجليزية كلية أولى 65% إذا كانت اللغة الإنجليزية هى اللغة الأولى، وأن يكون 75% إذا كانت اللغة الإنجليزية لغة ثانية وذلك للقبول بشعبة الدراسة باللغة الإنجليزية وبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية. علي أن يكون ذلك بصورة إستثنائية تطبق هذا العام فقط.