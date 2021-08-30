الإثنين 30 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعديل شروط القبول بشعبة الدراسة باللغة الإنجليزية بـ«تجارة عين شمس»

الدكتور محمود المتيني
الدكتور محمود المتيني

وافق مجلس جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني على تعديل شروط القبول  شعبة الدراسة باللغة الإنجليزية وبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية بتجارة عين شمس بصورة استثنائية لهذا العام..

وأوضح الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه تيسيرا على أبنائنا الطلاب فقد تم تعديل شروط القبول لهذا العام بناء على ما تنص عليه لائحة القبول في شعبة الدراسة باللغة الإنجليزية وبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية.  

كما أوضح الدكتور خالد قدري عميد الكلية أن مجلس الجامعة قد وافق على قرار مجلس كلية التجارة بأن يكون الحد الأدنى لدرجة اللغة الإنجليزية كلية أولى 65% إذا كانت اللغة الإنجليزية هى اللغة الأولى، وأن يكون  75% إذا كانت اللغة الإنجليزية لغة ثانية وذلك للقبول بشعبة الدراسة باللغة الإنجليزية وبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية. علي أن يكون ذلك بصورة إستثنائية تطبق هذا العام فقط.

 

 

جامعة القاهرة التعليم العالي العالي شئون التعليم والطلاب جامعة عين شمس وزير التعليم العالي السياسية طالبة الثانوية العامة المرحلة الثانية طلاب الثانوية العامة البحث العلمي ثانوي الدكتور محمود المتيني الدكتور خالد عبد الغفار اللغة الإنجليزية التعليم العالي والبحث العلمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

نجيب محفوظ.. محارب التطرف.. عدو الفساد

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة الدكتور زغلول النجار

جنون الطماطم.. تجار يكشفون أسباب ارتفاع الأسعار خلال الموسم الحالى

مالك «الحدث اليوم» يكشف حقيقة هروب مى حلمى إلى دبى

المتحدة تحصل على حقوق كل مباريات المنتخب المصرى على فضائية أون تايم سبورتس

قرار جمهوري بتجديد تكليف حسن عبد الشافي بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام

100 مليون جنيه.. اتحاد جدة يطلب ضم طارق حامد من الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

المرأة والأغانى والحب

ماجد حبته

تسويق داعش المستجد!

وائل لطفي

أطفال أبوالريش

محمود خليل

نساء المماليك.. عندما يجتمع سلطان «الجمال» مع سطوة «المال»

محمد مرعي

حديث الإصلاح فى مصر

ماجد حبته

سرحان لا يزال خلف القضبان

جمال-أسعد

الدين بين الإيمانى والموروث

مؤمن المحمدي

حكايات ملهاش أى لزمة

صور

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

يتسلم مهام عمله غدًا.. مَن هو خالد الجلاهمة أول سفير للبحرين في إسرائيل؟

وفاة قناص إسرائيلى متأثرًا بإصابته على حدود غزة

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى