نفاد تذاكر حفل مدحت صالح في محكى القلعة

نفدت منذ قليل تذاكر حفل ختام مهرجان محكى القلعة في دورته التاسعة والعشرين بحسب المكتب الإعلامى لدار الأوبرا المصرية، وذلك بمشاركة الفنان مدحت صالح، وعازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، حيث يقدم مجموعة من أعماله إلى جانب عدد من أغانى الموسيقى العربية التى اشتهر بأدائها منها زى ما هى حبها، بحلم على قدى، ولا تسوى دموع، قلب واحد، المليونيرات، البلياتشو، الدنيا علمتنى، كوكب تانى، انا ابن مصر، النور مكانه فى القلوب، وعدى، حبيبى يا عاشق، ثلاث سلامات، الحلوة داير شباكها، قارئة الفنجان ويا مالكا قلبى.

فى الوقت نفسه، تقدم أيضًا المطربة نسمة عبدالعزيز حفل غنائى يتضمن بانوراما من الأعمال العربية والغربية التى أعيد توزيعها لتناسب آلة الماريمبا منها شط اسكندرية، اكدب عليك، أنت عمرى، هذه هى الحياة، الدنيا ريشة فى هوا، اشكى لمين، ديسباسيتو، الحلوة دى، ماريمبا فلامينكا، حارة السقايين، البخيل وانا وسواح.

الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية فى مصر والوطن العربى هم: على الحجار، هانى شاكر، هشام عباس، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، محمد الحلو، نادية مصطفى، أحمد جمال، مى فاروق، أحمد عفت، الشيخ ياسين التهامى، محمد حسن، طارق العربى طرقان وأبناؤه، كارمن سليمان، هشام عباس، محمد محسن، جنات، نسمة محجوب، دينا الوديدى، لينا شماميان، كايروكافيه بقيادة الموزع الموسيقى على شرف، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق، سوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه، وائل الفشنى، هلا رشدى، حازم شاهين، نداء شرارة، نوران أبو طالب، سبيد اوف هارتس باند بقيادة شريف عليان، محمد حسن، سعيد الارتيست، بغدادى بيج باند.