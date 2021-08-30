فاكهة سحرية لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي.. تعرف عليها

أن تصاب بالإمساك، يعني عدم قدرتك على إفراغ أمعائك ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع، ويمكن أن يكون السبب وراء هذا الإمساك نظام غذائي غير سليم، ولكن يشير الأطباء إلى أن تناول الكثير من فاكهة "الكيوي" هام لعلاج الإمساك.

ووفقًا لموقع Express البريطاني، تتحدث خبيرة التغذية، الدكتورة ديبوراه لي، حول كيف يمكن أن يعالج "الكيوي" الإمساك.

زيادة كمية الألياف فى نظامك الغذائي

توضح الدكتورة، أن زيادة كمية الألياف فى نظامك الغذائي، أفضل طريقة لتحسين الإمساك واضطرابات الجهاز الهضمي، كما تعالج عسر الهضم وآلام المعدة والانتفاخ.

وفي أغلب الأحيان يُنصح الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض بزيادة السيليوم أو نخالة القمح في نظامهم الغذائي ، ولكن قد يكون هناك حل أفضل، ألا وهو تناول "الكيوي".

فاكهة الكيوي

قالت الدكتور لي: "فاكهة الكيوي لها العديد من الفوائد الهضمية لأي شخص يعاني من أعراض الجهاز الهضمي، بما في ذلك الإمساك"، كما يعتقد الكثير من الخبراء أن تحسين نظامك الغذائي ضروري لتقليل الأعراض المرتبطة بالإمساك واضطرابات الجهاز الهضمي.

وأضافت دكتورة لي: "يمكن تحقيق ذلك من خلال زيادة كمية الفاكهة والخضروات التي يتم تناولها يوميًا، مع التركيز على تناول فاكهة الكيوي، التي كانت تُستخدم في الطب الصيني".

كيف تعالج فاكهة الكيوي الإمساك؟

وتحتوي فاكهة الكيوي على خصائص محددة تساعد في منع الإمساك، أولاً ، ألياف فاكهة الكيوي لها تأثير عميق في الاحتفاظ بالمياه.

قالت الدكتور لي، إن الكيوي، يسرع من وقت عبور الطعام عبر الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى تقليل آلام البطن وتليين البراز، كما تحتوي الفاكهة الخضراء أيضًا على إنزيم يعرف باسم الأكتينيدين، والذي يحفز هضم البروتين في المعدة والأمعاء الدقيقة.

كما تحتوي جدران خلايا فاكهة الكيوي على كميات كبيرة من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، وهو أمر مفيد للغاية لعلاج الإمساك.

كما تعمل الألياف الغير قابلة للذوبان على تخمرها، في الأمعاء الغليظة لإنتاج العديد من الأحماض الدهنية الكبيرة السلسلة والتي لها العديد من الفوائد الصحية.

فيتامين سي

كما تحتوى فاكهة الكيوي على خصائص أخرى مفيدة للصحة، مثل محتواها العالي من فيتامين سي، حيث أشارت الدكتورة لي إلى أن فاكهة الكيوي SunGoldتحتوي على ما يقرب من ثلاثة أضعاف فيتامين Cمن الفراولة و الفواكه الأخرى.

كما أن فيتامين ج ضروري لإنتاج الكولاجين وتكوين الناقلات العصبية ومضادات الأكسدة القوية.

كما أن فاكهة الكيوي منخفضة في الصوديوم وغنية بالبوتاسيوم، إذ تبين أن تناول المزيد من البوتاسيوم يخفض ضغط الدم.