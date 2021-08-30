السبت.. قمر الجاسم ضيفة برنامج «كل يوم شاعر»

تنظم لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، التابعة لإدارة المركزية للشعب واللجان برئاسة الدكتورة غادة طوسون، فعاليات برنامج "كل يوم شاعر"، حيث تلقي الشاعرة السورية قمر صبري جاسم، في السادسة مساء السبت المقبل مجموعة من القصائد بعنوان: "أمنيات ضفيرة، ديموقشعرية، تجاوزت في حبك المستحيل، حين تدق الوردة باب العيد".

ويأتى البرنامج فى إطار المبادرة التى أطلقتها الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية تحت عنوان "الثقافة بين إيديك"، تحت إشراف الدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور محمد أبوالفضل بدران مقرر لجنة الشعر بالمجلس.

قمر صبري الجاسم، شاعرة وإعلامية سورية مواليد حمص، حاصلة على بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة دمشق، وتعمل محررة في جريدة العروبة ومذيعة في إذاعة صوت الشعب.

شاركت الجاسم بالعديد من المهرجانات الشعرية على مستوى الوطن العربي. تكتب بالدوريات المحلية والعربية والإنترنت، كما شاركت بنجاح في برنامج أمير الشعراء على قناة أبو ظبي. فازت بالعديد من الجوائز الأدبية، وترجمت لها قصائد إلى اللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية

وكانت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، قد أطلقت المبادرة الإلكترونية "الثقافة بين إيديك"، موضحة أنها كانت سباقة فى استثمار الوسائل التكنولوجية الحديثة بهدف استكمال الرسالة التنويرية فى ظل الإجراءات الاحترازية التى فرضتها جائحة كوفيد 19.

وتابعت أنها حققت نجاحا جماهيريا كبيرا منذ انطلاقها فى مارس الماضى عقب تعليق الأنشطة ضمن الإجراءات التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى استمرار برنامجها الذى يضم مجموعة ضخمة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة ويشمل عروض مسرحية، حفلات موسيقية وغنائية، أمسيات أدبية وشعرية، صالونات ثقافية، عروض الباليه والأوبرا وحفلات مركز تنمية المواهب، إلى جانب الأفلام القصيرة والوثائقية وغيرها من الألوان الإبداعية المميزة.