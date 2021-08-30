حنان مطاوع: مسلسلات «الأوف سيزون» قوية ولها قاعدة جماهيرية كبيرة

قالت الفنانة حنان مطاوع إن مسلسلات الأوف سيزون من نوعية الدراما التليفزيونية الممتازة والقوية، واستطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت جميع الأعمال الدرامية ذات رونق ولها قاعدة جماهيرية كبيرة.

وأضافت في تصريح لـ“الدستور” أنه لم تقتصر نجاح هذه الأعمال خلال موسم بعينه خاصة في شهر رمضان، وهو ما أتاح الفرصة لعدد كبير من الفنانين أن يخوضوا المنافسة الدرامية دون ازدحام أو ظلم، لافتة إلى أن هناك تطورا كبيرا في عالم الدراما.