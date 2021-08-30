مباحث الغربية تكثف جهودها لكشف غموض اختفاء فتاة بطنطا

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من جهودها لكشف غموض اختفاء فتاة في العقد الثالث من عمرها أثناء عودتها من عملها بمحل ملابس بشارع النحاس بمدينة طنطا.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد عمرو الحو مامور قسم اول طنطا يفيد من أسرة فتاة تعمل بمحل ملابس بشارع النحاس بنطاق القسم باختفائها وتدعى "وسام ا ع ز " طالبة الفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا، ومقيمة قرية فيشا سليم دائرة مركز طنطا وقبل انتهاء العمل قبل صلاة العشاء تم اختفاؤها وتبين أن شقيقتها تعمل معها بنفس المحل ووقت اختفائها كانت في الطابق الأعلى لحضور ملابس لتعليقها.

على الفور تم تشكيل فريق برئاسة المقدم يوسف الجندي رئيس مباحث قسم أول طنطا لكشف غموض الواقعة، وحرر محضر بالواقعة رقم 8660 لسنة 2021 إدارى أول طنطا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.