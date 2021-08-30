الإثنين 30 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

برلمانى: زيادة رواتب الدعاة والأئمة دليل على اهتمام الدولة بأهل العلم

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

وجه النائب أشرف أبو الفضل عضو مجلس النواب، الشكر للرئيس السيسي، بعد قرار وزارة الأوقاف زيادة دخل الأئمة والدعاة بنحو 250 جنيها بدءًا من سبتمبر المقبل، مؤكدا  أنها استجابة سريعة لتوجيهات الرئيس السيسي، بتحسين الأحوال المالية والمادية للأئمة والدعاة.

وقال أبوالفضل في تصريحات له اليوم، إن قرار زيادة رواتب الأئمة والدعاة، تأكيدا على الاهتمام الكبيرة من جانب القيادة السياسية المصرية، بحال الأئمة، وتقدير الدولة للعلم والعلماء، والرغبة في بناء جيل مستنير من الدعاة يغرسون الإسلام الوسطي وصحيح الدين في نفوس النشء والشباب.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن قرار وزارة الأوقاف تحسين أحوال الأئمة، تأكيد على الدور الهام لخطباء المساجد في بناء الوعي، مضيفا: أن مصر والكثير من البلدان العربية والإسلامية دفعت ثمنا فادحًا جراء تفشي الإرهاب والتطرف على مدى عقود، وحان الوقت لتعزيز الوعي وتجديد الخطاب الديني ونبذ التعصب والحقد والإرهاب وتعزيز معاني الحضارة والمدنية.

وأفاد النائب أن الإسلام دين وسطي، لكن التفسيرات الخاطئة له من جانب متطرفين، أدت الى مشاكل عدة، تعاني منها غالبية المجتمعات اليوم، مشيرا الي أن دور الخطاب الديني والتوجيه السليم، من جانب أئمة المساجد، يحد من انتشار الجريمة، وبالخصوص المنتشرة في مجتمعنا الحالي، ولن يتم ذلك إلا برفع المستوى المادي لخطيب المسجد، واستمرار تدريبه وتوعيته بالمفاهيم الصحيحة التي عليه توصيلها للناس.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم (2072) لسنة 2021م بزيادة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لتحسين دخل الأئمة تُصرف من 1/9/2021م مع بدل صعود المنبر.

وتوجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجميع العاملين بوزارة الأوقاف بكل الشكر والتقدير والامتنان للرئيس عبدالفتاح السيسي على إكرامه للعلم والعلماء واهتمامه الدائم والمستمر بتحسين الأحوال المالية والعلمية والتدريبية للأئمة.

النائب اشرف ابو الفضل مجلس النواب وزارة الأوقاف الأئمة والدعاة الرئيس السيسي

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