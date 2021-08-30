الإثنين 30 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عودة برنامجي «يحدث في مصر والحكاية» على «MBC مصر»

عمرو أديب
عمرو أديب

 بعد عُطلة قاربت شهر يعود برنامجا "يحدث في مصر" مع شريف عامر، و"الحكاية" مع عمرو أديب، للبث عبر شاشة "MBC مصر"، بداية من غد الثلاثاء في تمام العاشرة مساءً.

 ويستضيف شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" غدًا في أولى حلقات البرنامج بعد العودة، رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار للحديث عن فرص الاستثمارات في مصر والمشروعات الجديدة في الساحل الشمالي، وأشار شريف عامر إلي أن الموسم الجديد من البرنامج سيشهد الكثير من الانفرادات والمُتابعات الإعلامية، بالإضافة إلى العديد من الحوارات الجادة والموضوعية المحلية والدولية.

 ومن زاوية أخري يعود برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، للعرض بداية من الجمعة المُقبلة في تمام العاشرة مساءً، وأوضح عمرو أديب أن الموسم الجديد هو الرابع للبرنامج منذ انطلاقته على شاشة"MBC مصر"، وستشهد حلقات البرنامج الجديدة المزيد من التقارير والمُتابعات والأخبار والحكايات، التي تُلبي إهتمامات المُشاهد المصري والعربي في مًختلف المجالات. 

يُذكر أن برنامج "الحكاية" يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة "MBC مصر، يوميًا من الجمعة للاثنين في تمام العاشرة مساء، وبرنامج "يحدث في مصر" يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر، يومياً من الثلاثاء للخميس في تمام العاشرة مساء.

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