فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح فى إعادة الإبصار إلى العين اليمنى لمريض

أعلن الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب بجامعة أسيوط ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية عن نجاح فريق طبي بالمستشفي الجامعي في إعادة الإبصار إلى المريض "خ. م" والبالغ من العمر 58 عاما.

وأضاف عميد كلية الطب إن هذا يعد واحداً ضمن سلسلة الإنجازات والنجاحات المتميزة التي تشهدها المنظومة الطبية تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة والتي تقوم خلالها بدور هائل ومتميز فى خدمة المرضى و تسخير كافة إمكانيات الجامعة العلمية والبحثية وما تملكه من أجهزة ومعدات طبية متقدمة وكوادر بشرية في تطوير العمل الطبي وتحسين الخدمة الطبية المقدمة لملايين المرضي من المترددين على المستشفيات الجامعية بكافة قطاعاتها من شتى محافظات الصعيد.

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن المستشفى الجامعى قد استقبلت المريض فى تمام الساعة 2 صباحًا والذى تفاجأ بضعف الإبصار بالعين اليمني مع سقوط للجفن العلوي الأيمن مع ثبات حركه العين، وتم إجراء التحاليل اللازمة والإشاعات المقطعية والرنين المغناطيسي على المخ وتبين وجود الورم والنزيف وتم اتخاذ قرار سريع بإجراء العملية واستئصال الورم والسيطرة على النزيف.

ومن جانبه فقد أضاف الدكتور علاء درويش مدير مستشفى الأمراض العصبية وجراحة المخ والأعصاب و رئيس قسم الأمراض العصبية والنفسية بكلية الطب ان العملية نجحت بالفعل فى إعادة الأبصار للمريض وجوع حركة العين وارتفاع الجفن العلوي إلى مكانه الطبيعي والذى سقط نتيجة للنزيف الحاد والذى تم تفريغه عن طريق الأنف بواسطة المنظار الجراحي.

وكشف الدكتور محمود حسن رئيس الاستاذ ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب ان الفريق الطبى قد نجح فى إجراء عملية استئصال ورم بالغدة النخامية للمريض والممتد إلى الجيب الوريدي الكهفي الأيمن و السيطرة على نزيف حاد بالورم وهو ما جاء بفضل تناغم الفريق الطبى وكفاءته فى التعامل مع ادق الحالات وأصعبها.

وعلى صعيد متصل فقد أشار الدكتور شادي عبدالرحيم حسان مدرس جراحه المخ والأعصاب وعضو الفريق الطبى ان الفريق الطبي قد واجه تحدى كبير فى إعادة الأبصار الى العين اليمنى للمريض وهى العين الوحيدة التى كان يرى بها نظراً لانه كان يعانى من وجود المياه الزرقاء والمياه البيضاء على العين اليسرى منذ وقت سابق، وبالفعل انتهت العملية بنجاح كبير وتم خروج المريض من المستشفى، وقد تضمن الفريق الطبي ايضاً كلاً من الدكتور عبدالله رجب مدرس مساعد جراحه المخ والأعصاب ، الدكتور أحمد جمال شلقامي مدرس مساعد جراحه الأنف والأذن والحنجرة، الدكتور عمرو طلعت المدرس بقسم التخدير.