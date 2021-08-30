مدحت صالح: «شغف» جمهور القلعة أبهرنى.. وهذه تفاصيل دورى فى «1%» (خاص)

أعرب النجم مدحت صالح، عن سعادته البالغة، بإحيائه حفل ختام فعاليات الدورة الـ29 لمهرجان «قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء»، المقرر إقامته مساء اليوم الإثنين، على مسرح محكى القلعة، وتنظمه وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ويشرف على برنامجه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني بالأوبرا.

وأكد «صالح» رغبته فى المشاركة باستمرار فى حدث كبير وعريق بحجم مهرجان القلعة، الذى ينتظره الجمهور بشغف كبير سنويًا، وقال: «شرف كبير لى أن أشارك بالمهرجان وأُحيى حفل الختام لهذه الدورة».

وأضاف «صالح» لـ«الدستور»: «أود أن أشكر وزارة الثقافة وإدارة الأوبرا على المجهودات الجبارة التى يجرى بذلها لاستمرار هذا الحدث العريق الذى يضم برنامجًا فنيًا حافلًا ومشرفًا أمام العالم كله من أعلى منابر الدولة»، مشيدًا بمشاركة نجوم الوطن العربى، التى تؤكد ريادة مصر الفنية، واعتبارها قِبلة للفنانين العرب فى كل مجالات الفنون.

مدحت صالح

وذكر أن جميع حفلات المهرجانات الأوبرالية تجعل المطرب يشعر بإحساس مختلف، لأن جمهوره يتفاعل مع الغناء الجميل، ويحب استعادة الذكريات مع مطربيه المفضلين، مشيرًا إلى أنه يؤدى واجبه فى نقل التراث للأجيال الجديدة، وهى مسئولية يحملها جميع الفنانين الصادقين، من أجل الارتقاء بمستوى الأغنية.

وبسؤاله عن البرنامج الذى سيقدمه فى الحفل، قال «صالح»: «هو برنامج فنى مميز مع الموسيقار عمرو سليم والفرقة الموسيقية، يضم باقة من أروع أغانى زمن الفن الجميل، ومختارات من أعمال الطرب العربى، إلى جانب مجموعة من الأغانى التى قدمتها على مدار مشوارى الفنى منها «زي ما هي حبها، بحلم على قدي، ولا تسوى دموع، قلب واحد، المليونيرات، البلياتشو، الدنيا علمتني، كوكب تاني، أنا ابن مصر، النور مكانه في القلوب، وعدي، حبيبي يا عاشق، ثلاث سلامات، الحلوة داير شباكها، قارئة الفنجان ويا مالكا قلبي».

مدحت صالح فى كواليس تصوير حكاية 1%

وعلى الصعيد الدرامي، أكد الفنان مدحت صالح، أنه انتهى من تصوير دوره فى «حكاية 1%» من مسلسل «زي القمر»، المقرر عرضه خلال أيام على شاشة قنوات «سي بي سي» برفقة الفنانة صابرين، والفنانة عفاف شعيب، وقيادة المخرج أحمد شفيق.

وكانت قد انطلقت فعاليات الدورة الـ29 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، منتصف أغسطس، وشارك خلاله نخبة كبيرة من نجوم الطرب والغناء من مصر والعالم العربي منهم هاني شاكر، جنات، محمد الحلو، نادية مصطفى، أحمد جمال، كارمن سليمان، والشيخ ياسين التهامي.

وتقام الحفلات مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة.