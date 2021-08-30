أحمد زاهر يحتفل بعيد ميلاد ابنته ليلى: ربنا يخليكي ليا وتكسري الدنيا

حرص الفنان أحمد زاهر، على الاحتفال بعيد ميلاد ابنتهما “ليلى”، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” و “إنستجرام”.

ونشر زاهر، فيديو يضم صورًا مجمعة لها، وعلق عليه قائلًا: “ليلى .. أجمل وأحلى وأغلى اسم في الوجود.. ليلى أكتر اسم اتذكر في الشعر العربي، اكتر اسم اتغنى له بكل لغات العالم.. أكتر اسم مميز وبالذات عندي أنا.. اسم أمي واسم بنتي القمر.. كل سنه وانتي طيبه يا أجمل وأحلى وأحن وأطيب وألذ ليلى في الدنيا بحبك حب مش هاقدر اوصفه”.

وأضاف: “ربنا يخليكي ليا ويوفقك في حياتك وتبقي سعيدة.. وتفضلي ناجحة ومكسرة الدنيا أكتر مانتي مكسراها..”

ومن جهة أخرى، تنتظر ليلى، عرض الجزء الثانى من مسلسل «وادي الجن» على إحدى المنصات الإلكترونية، بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزء الأول، وقت عرضه عبر احدى المنصات الالكترونية كما سبق وتم عرض إحدى حلقاته خلال فعاليات الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة الدولي السينمائي ضمن عروض أيام القاهرة لصناعة السينما العام الماضى .

وتدور أحداث مسلسل “وادي الجن” في إطار كوميدي تشويقي وهو مكون من 7 حلقات فقط، ويغلب عليه أجواء من التشويق والإثارة، حول عن مجموعة من الشباب يحاولون اكتشاف وادي الجن من خلال إحدى الكهوف.

ويقدم يوسف عثمان في مسلسل وادي الجن شخصية خالد دور لاعب بوكس، وستاند آب كوميدي يحاول اكتشاف وادي الجن، ويمر بالعديد من المواقف الكوميدية والرومانسية داخل الكهف ثم تتطور أحداث مسلسل.

ويشارك فى بطولة “وادى الجن” نخبة كبيرة من الفنانين منهم يوسف عثمان، خالد كمال، الفنان فراس سعيد، الفنان الشاب حسن مالك، سينتيا خليفة، وهنا داوود، محسن منصور، والنجمة هبة عبدالغني رؤى شنوحة، عبدالرحمن اليماني، وظهور خاص للنجمة بشرى ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم البارزين من مصر ولبنان والسعودية والعراق وسوريا.

كما تقدم “ليلى” حاليا حلقات الموسم الثانى من برنامج “هزر فزر مع لولي” يومي السبت والأحد في الساعة العاشرة مساء على شاشة CBC.

فكرة البرنامج عبارة عن حلقة تتضمن جولتين من الألعاب تقام بين فريقين من الضيوف، ويتم عرض الجولة الأولى يوم السبت، فيما تعرض الثانية يوم الأحد من كل أسبوع، وذلك في الـ10 مساءً.

يذكر أن آخر أعمال ليلى أحمد زاهر مسلسل “في بيتنا روبوت” بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبة وليلى أحمد زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.