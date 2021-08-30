مصدر أمني: السيارة المستخدمة لخطف طفل المحلة مرت حول المحل عدة مرات

كشف مصدر أمني بمديرية أمن الغربية أن السيارة التى استخدمت فى حالة خطف الطفل بمدينة المحلة بمحافظة الغربية قامت بالمرور حول المحل الذى شهد الواقعة 4 مرات مشيرًا إلى أن المحل تم فتحة حوالى الساعة 10 صباحًا.

وأكد ان السيارة مُبلغ بسرقتها اليوم من مدينة المنصورة، مشيرًا إلى أن أجهزة الأمن تواصل تحرياتها لكشف غموض الحادث في أقرب وقت.

كان أحد المحلات على طريق الدائري بطريق "المحلة - المنصورة" بنطاق محافظة الغربية واقعة اختطاف طفل في العقد الأول من عمره من جهة مجهولين استخدموا سيارة ملاكي موجود عليها أرقام دقهلية لارتكاب الجريمة وفروا هاربين وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهمين وإعادة الطفل لأسرته .

