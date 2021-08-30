اليوم.. أولى جلسات محاكمة «كائن الهوهوز»

تبدأ محكمة استئناف غرب الإسكندرية الكلية اليوم، أولى جلسات محاكمة فتاة تيك توك التي تدعي «ياسمين.ع»، والمعروفة إعلاميا بـ كائن الهوهوز، وصديقها المصور لاتهامهما بنشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام.

وكانت تحريات الأجهزة الأمنية، قد كشفت أن المتهمة قامت بتصوير هذه فيديوهات مسيئة داخل شقتها، في عدم وجود طفلتيها، بصحبة صديقها ويدعى أسامة الذي كان يصورها؛ بهدف جني الربح المادي وزيادة عدد المشاهدات على تطبيق التيك توك.

إضافة إلى أن فتاة الهوهوز مطلقة وأم لطفلين، وأن الشاب الذي يظهر معها في الفيديو ليس زوجها كما ادعى، وزوجها الحقيقي طلقها بسبب سلوكها ولا علاقة له بالفيديوهات أو بها.

وكشفت التحقيقات مع فتاة الـ"تيك توك" "ياسمين.ع"، المعروفة إعلاميا بـ"كائن الهوهوز"، تفاصيل مثيرة في الواقعة، حيث أفادت تحريات مباحث الآداب أنها تعمل بعدة وكالات مختلفة.

وقالت التحريات، إن الفتاة سجلت عددا كبيرا من الفيديوهات وعملت عبر وكالات لاستدراج فتيات على تطبيقات وارتكبت أعمالا منافية للآداب، مقابل مبلغ مالي ضخم.

وتابعت التحريات أن فتاة “كائن الهوهوز” عملت وكيلا لإحدى شركات التطبيقات الغرف المغلقة، ودعت الفتيات للانضمام إليها، وتحاسبهم شهريا بالدولار.

وأوضحت التحريات أن الشاب الذي ظهر مع الفتاة كان يقيم معها في إحدى الشقق السكنية التي اتخذتها وكرا لممارسة الأعمال المنافية للآداب وموقعا للتصوير.

وأكدت التحريات أن المتهمة اشتركت بنفس التطبيق الذي اشتركت فيه حنين حسام فتاة "تيك توك"، المدانة بالاتجار في البشر والأعمال المنافية للأداب بالحبس 10 سنوات.

واقتادت مأمورية أمنية المتهمة "ياسمين، ع"، المعروفة على تطبيق تيك توك بـ كائن الهوهوز، والمتهمة ببث مقاطع فيديو بمساعدة أحد الأشخاص، تتضمن أفعالا وإيحاءات منافية للآداب بعد القبض عليها في منطقة العجمي بالإسكندرية للتحقيق معها أمام جهات التحقيق.

وتمكنت قوات الأمن من تحديد المتهمة وصديقها وضبطهما بمكان اختبائهما في إحدى الشقق المستأجرة بمنطقة الهانوفيل بالعجمي بمحافظة الإسكندرية.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن الفتاة المتهمة والشخص المضبوط غير متزوجين، وتربطهما علاقة صداقة، وأنهما بثا مقاطع الفيديو بغرض تحقيق نسب مشاهدة والاستفادة منها ماليا.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد تمكنت من القبض على فتاة تيك توك «ياسمين، ع»، والمتهمة ببث مقاطع فيديو بمساعدة أحد الأشخاص، تتضمن أفعالا وإيحاءات منافية للآداب، بمنطقة العجمي بالإسكندرية.