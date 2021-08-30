الإثنين 30 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد رحيله.. 10 معلومات عن صاحب شخصية «كارل فريدريكسون»

كارل فريدريكسون
كارل فريدريكسون

أعلن موقع "جاست جيرد"، عن وفاة الممثل إدوارد أسنر، صاحب شخصية "كارل فريدريكسون" من فيلم "up"، والذي تم دبلجته للعربية، وسميت الشخصية باسم فريد زين، وذلك عن عمر 91 عامًا.

ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن إدوارد أسنر، في سياق السطور التالية:

1- أسنر هو من مواليد 15 نوفمبر 1929.
2- رحل الفنان أسنر عن عمر يناهز الـ 91 عامًا.
3- من مواليد كانساس سيتي، في الولايات المتحدة الأمريكية.

4- بدأ مسيرته الفنية سنة 1957.
5- تمكن من الفوز بجائزة إيمي وجائزة جولدن جلوب.
6- درس في جامعة شيكاغو، وحصل على شهادته الجامعية منه. 

7- أسنر هو أيضًا الرئيس السابق لنقابة ممثلي الشاشة.

8- لديه أكثر من 20 عمل كرتوني.

9-كان سابقًا رئيسًا لنقابة ممثلي الشاشة.

10-أكثر الفنانين الحاصلين على جوائز في تاريخ إيمي. 

يذكر أن فيلم "Up" عرض فى مهرجان "كان" 2009، وهو من نوعية أفلام الأنيمشين، ومن إنتاج الشركة العالمية "pixar" التابعة لوالت ديزنى، والتي أنتجت فيلم "الأنيمشين" الشهير بـ"شركة المرعبين" الذي تم دبلجته للمصرية بصوت محمد هنيدي، وحنان ترك.

فيلم "up"، هو من إخراج "بيتي ديكتور" مخرج فيلم "شركة المرعبين"، وتدور قصة الفيلم حول تجسيد شخصية رجل عجوز يبلغ من العمر 78 عامًا، والذي توفت زوجته دون أن تحقق الحلم الذي عاشت تحلم به طول عمرها، وهو أن تذهب في رحلة لاستكشاف الجبال وتسلقها وفي هذا العمر وبسبب ظروف طارئة تواجهه، يقرر أن يحقق حلم زوجته وأن يقوم هو برحلة استكشافية بمساعدة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، وفي تلك الرحلة يواجهون العديد من المغامرات والمخلوقات العجيبة في الأدغال.

موقع جاست جيرد صاحب شخصية كارل فريدريكسون فيلم

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وائل لطفي

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