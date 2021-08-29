الأحد 29 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن: 250 أمريكيًا ما زالوا يحاولون مغادرة أفغانستان

انتوني
انتوني

قالت وزارة الخارجية الأمريكية الأحد، إن نحو 250 أمريكيا ما زالوا يحاولون مغادرة أفغانستان قبل أيام فقط من الموعد النهائي لانسحاب القوات الأمريكية من البلاد يوم الثلاثاء.

أضاف متحدث باسم الوزارة في بيان، أن بعض هؤلاء الأمريكيين ربما يسافرون إلى مطار حامد كرزاي الدولي أو ربما يكونون هناك الآن، وفقا لصحيفة ذا هيل الأمريكية.

وتابع المتحدث أنه منذ 14 أغسطس تم إجلاء ما يقرب من 5550 أمريكيا وربما أكثر بسلام من أفغانستان، بما في ذلك حوالي 50 خلال اليوم الماضي، وأشاروا إلى أن نحو 280 أمريكيًا حددوا هويتهم كانوا على اتصال بوزارة الخارجية الذين قرروا إما عدم مغادرة البلاد أو لم يقرروا بعد.  
وأكد البنتاجون، السبت، أن الولايات المتحدة بدأت في سحب آخر القوات المتبقية من مطار كابول.

وقالت طالبان إنها ستسمح للأفغان الذين لديهم تصاريح سفر بمغادرة البلاد بعد ذلك الموعد النهائي، وقالت 98 دولة يوم الأحد، إن الحركة طمأنتهم بأن الأشخاص الذين لديهم وثائق مناسبة يريدون مغادرة البلاد سيكونون قادرين على القيام بذلك.

الولايات المتحدة الخارجية الامريكية أفغانستان

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