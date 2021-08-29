مرض تصلب العضلات.. الأسباب والعلاجات المنزلية

الأشهر بين الرياضيين

تصلب العضلات هو أحد الأمراض التي تصيبك بالتوتر، حيث يقول الخبراء إنه أحد أكثر أسباب آلام العضلات شيوعًا بين سكان العالم، نظرًا لأن العضلات غير قادرة على الاسترخاء تمامًا لفترة طويلة من الوقت، فإن محاولة تحريكها يمكن أن تسبب الألم ، وعادة ما يكون من النوع الحاد.

إذا كنت تعاني حاليًا من تصلب العضلات وتتساءل عن كيفية التعامل معها في المنزل، فيمكن للتقرير الذي نشره موقع " healthy builderz" الطبي أن يساعدك.

تصلب العضلات يحدث بسبب الإجهاد، وهو شيء يمكن أن يعطل الأداء الطبيعي للجهاز العصبي، حيث يمكن أن يتسبب الإجهاد في قيام الدماغ بإرسال إشارات إلى العضلات تخبرها بالبقاء متقلصة.

ونظرًا لأن العضلات تظل متوترة لفترة طويلة، فقد تصبح مؤلمة في النهاية، فمحاولة تحريكها يمكن أن يزاد الألم.

في بعض الحالات، يحدث تصلب العضلات بسبب الجفاف، ففي كثير من الأحيان يواجه أولئك الذين يمارسون تمارين مكثفة أو أنشطة بدنية صلابة العضلات المرتبطة بالجفاف، حيث يميلون إلى فقدان الكثير من الماء، ويمكن أن يتفاقم تصلب العضلات بسبب الجفاف إذا لم يتم تعويض السوائل المفقودة على الفور.

وهناك أيضًا العديد من الأسباب الطبية لتصلب العضلات، بدءًا من متلازمة التعب المزمن والتهاب المفاصل الروماتويدي والتصلب المتعدد، لذا قدم الخبراء عدد من العلاجات المنزلية التي تساهم في التعامل مع تصلب العضلات.

الضغط الدافئ

مرتين أو ثلاث مرات يوميًا لمدة 10 إلى 15 دقيقة، حيث يمكنك وضع ضغط دافئ على العضلات المصابة، حيث يساعد القيام بهذا الحل في تخفيف ضيق العضلات وكذلك المساعدة في تخفيف آلام العضلات.

تمارين التمدد:

يمكن أن تساعد تمارين التمدد، في الحصول على الراحة التي تحتاج إليها عندما تتصلب عضلاتك، خاصة بعد ممارسة التمارين الرياضية.

ممارسة اليوجا:

يساعد ممارسة اليوجا، في تقليل التوتر وفي نفس الوقت شد العضلات المشدودة برفق، حيث يمكنك أيضًا الانخراط في أي نشاط آخر تجده جيدًا مثل التأمل في تخفيف التوتر.

شرب الماء:

الجفاف أحيانًا يكون السبب وراء تصلب العضلات، لذا تأكد من أنك تستهلك حوالي 2 لتر من الماء يوميًا، فإذا كنت تمارس الرياضة كثيرًا عليك تعويض الماء المفقود من جسمك.