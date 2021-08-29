الأحد 29 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

الأردن وليبيا يبحثان سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك

بشر الخصاونة
بشر الخصاونة

بحث رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأحد، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة سبل تعزيز أواصر التعاون والتنسيق المشترك بينهما في جميع المجالات، بما يخدم مصلحة الشعبين.
وأكد رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع الدبيبة -حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - على العلاقة التاريخية التي تجمع بين البلدين، مشيراً إلى أن الأردن يدعم التوافقات السياسية التي تضمن استقرار وأمن ليبيا ووحدة شعبها، وتساند جهودها في التصدي للإرهاب، مبدياً استعداد المملكة الأردنية الهاشمية لتقديم الخبرات والإمكانيات التي تحتاجها ليبيا الشقيقة.
ومن جانبه، شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية على أهمية دور الأردن الاقليمي ودور الملك عبد الله الثاني في إيجاد حلول للعديد من القضايا والتحديات التي تواجه الدول العربية ودول الإقليم.
وأشاد الدبيبة بالعلاقات التاريخية والعميقة التي تجمع بين الأردن وليبيا، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين حيال العديد من القضايا وفي جميع المجالات.
ولفت إلى تطلع ليبيا للاستفادة من التجربة الأردنية في مجال تطوير الموارد البشرية وفتح آفاق التعاون في هذا المجال، إضافة إلى بحث عقد شراكات بين البلدين في قطاعات التعليم والصحة، إلى جانب اشراك الشركات الأردنية في مشاريع البناء وإعادة الإعمار، والتعاون في مجال الخدمات المصرفية.
واتفق الجانبان خلال اللقاء على تشكيل لجنة وزارية مشتركة من الجانبين للوصول إلى تفاهمات، وتوافقات لحل ملف الديون المستحقة للمستشفيات الأردنية الخاصة على الحكومة الليبية ووضع إطار زمني للسداد.
كما اتفقا على أن يكون هناك اجتماع بين وزيري الصحة الأردني والليبي لوضع خطط لتطوير وتأهيل، عدد من الكوادر الطبية الليبية والمساعدة في إدارة بعض المستشفيات الليبية وفتح مركز طبي في ليبيا بالاستفادة من التجربة الأردنية في هذا الخصوص، إلى جانب مواصلة التنسيق والتعاون بين وزراء البلدين في العديد من المجالات.

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