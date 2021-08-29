الإريانى: الهجوم على قاعدة العند يؤكد مضى «الحوثى» فى نهج التصعيد العسكرى

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، الهجوم الإرهابي الأخير الذي استهدف قاعدة العند العسكرية في محافظة لحج اليمنية، مشيرًا إلى أن هذا الهجوم يؤكد مضي مليشيا الحوثي في نهج التصعيد العسكري في مختلف الجبهات، فيما دعا اليمنيين إلى توحيد صفوفهم من أجل استعادة الدولة اليمنية.

وكتب الإرياني في سلسلة من التغريدات عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات "تويتر": "الهجوم الإرهابي الغادر والجبان الذي نفذته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على قاعدة العند في محافظة لحج، باستخدام صاروخ باليستي "إيراني الصنع" والذي أدى إلى استشهاد عدد من الضباط والصف والجنود وإصابة آخرين ويؤكد أن الجميع مستهدف من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران".

وأضاف: "هذا الهجوم الإرهابي يؤكد من جديد مضي مليشيا الحوثي في نهج التصعيد العسكري في مختلف الجبهات، وتقويض الجهود الدولية للتهدئة ووقف إطلاق النار، وذلك بإيعاز وسلاح إيراني، ويثبت أن كامل التراب اليمني مستهدف من قبل مليشيا إرهابية لا عهد ولا ميثاق ولا أخلاق لها".

وتابع: "اليمنيون بمختلف مكوناتهم السياسية والاجتماعية مطالبين بتوحيد صفوفهم ومواقفهم وحشد طاقاتهم للتصدي للمشروع الإيراني، وحسم معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، وإدراك أن الجميع سيدفع الثمن باهضًا إذا ما استمرت خلافاتهم وتبايناتهم، فيما المليشيا الحوثية تتربص بالجميع دون تفريق".

بيان الرئيس اليمني

وفي وقتٍ سابق، بعث الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، برقية عزاء ومواساة إلى أسر الضباط والصف والجنود اليمنيين الذين استشهدوا اليوم في العملية الإرهابية التي نفذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على قاعدة العند العسكرية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية، أكد الرئيس هادي، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية ستدفع الثمن غاليًا وستُحاسب على كل جريمة ترتكبها بحق اليمنيين.

ووجه الرئيس اليمني، وزارتي الدفاع والصحة بتوفير الرعاية الصحية الكاملة لجرحى العملية الإرهابية الغادرة، مبتهلا إلى الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.

ودعا رئيس اليمن، الجميع إلى التكاتف والتلاحم في مواجهة هذه الميليشيا الإرهابية قائلًا: "من يتخيل أنه سيكون بمنأى عن مشروع الموت الذي تقوده ميليشيا الحوثي فهو واهم، وعلينا جميعًا في الصف الجمهوري أن نعي ذلك جيدًا وأن نوجِّه سهامنا نحو هذا العدو".

وشدد على المزيد من اليقظة والاستعداد القتالي لمواجهة أي تحركات معادية من قبل ميليشيا الحوثي، والالتزام بالأوامر والخطط العسكرية بما يحقق النصر ويخفف من الفاتورة الإنسانية.