عقب إعلان نتائج المرحلة الأولى.. أعلى كليات بالشعبتين العلمي والأدبي

تزمنًا مع إعلان نتائج المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، تصدرت النتائج قائمة الأكثر بحثًا عبر محرك البحث الشهير جوجل في الساعات الماضية عقب إعلان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بالجامعات الحكومية لعام 2021، والتي كانت انطلقت في الفترة من السبت 21 أغسطس وحتى الخميس 26 أغسطس الجاري، بحد أدنى 88.41% فأكثر للشعبة العلمية (علوم) وحد أدنى 80% فأكثر للشعبة العلمية (رياضيات)، و 65.73% للشعبة الأدبية.

وفي السياق، ترصد «الدستور» أعلى كليات بالشعبتين العلمي والأدبي:

- أعلى 10 كليات بتنسيق الشعبة الأدبية

كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة حصلت على مجموع 359

كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية حصلت على مجموع 352

كلية الألسن جامعة كفر الشيخ حصلت على مجموع 350

كلية سياسة واقتصاد جامعة السويس حصلت على مجموع 349

كلية سياسة واقتصاد جامعة بني سويف حصلت على مجموع 344

كلية الألسن جامعة قناة السويس بالإسماعيلية حصلت على مجموع 341

كلية ألسن جامعة عين شمس حصلت على مجموع 340

كلية إعلام جامعة القاهرة حصلت على مجموع 339

كلية الألسن جامعة الفيوم حصلت على مجموع339

كلية إعلام جامعة المنوفية حصلت على مجموع 336

وننشر في السطور التالية قائمة باسامي أعلى 10 كليات بتنسيق الشعبة العلمية

كلية طب جامعة المنصورة حصلت على محموع 386

كلية طب جامعة الإسكندرية حصلت على مجموع382

كلية طب جامعة الزقازيق حصلت على مجموع 382

كلية طب جامعة طنطا حصلت على مجموع381

كلية طب جامعة كفر الشيخ حصلت على مجموع 381

كلية طب جامعة القاهرة حصلت على مجموع 380

كلية طب جامعة بور سعيد حصلت على مجموع 379

كلية طب جامعة عين شمس حصلت على مجموع 378

كلية طب أسنان جامعة المنصورة حصلت على مجموع 378

كلية طب المنوفية بشبين الكوم حصلت على مجموع 378