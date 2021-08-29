عقب إعلان نتائج المرحلة الأولى.. أعلى كليات بالشعبتين العلمي والأدبي
تزمنًا مع إعلان نتائج المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، تصدرت النتائج قائمة الأكثر بحثًا عبر محرك البحث الشهير جوجل في الساعات الماضية عقب إعلان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بالجامعات الحكومية لعام 2021، والتي كانت انطلقت في الفترة من السبت 21 أغسطس وحتى الخميس 26 أغسطس الجاري، بحد أدنى 88.41% فأكثر للشعبة العلمية (علوم) وحد أدنى 80% فأكثر للشعبة العلمية (رياضيات)، و 65.73% للشعبة الأدبية.
وفي السياق، ترصد «الدستور» أعلى كليات بالشعبتين العلمي والأدبي:
- أعلى 10 كليات بتنسيق الشعبة الأدبية
كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة حصلت على مجموع 359
كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية حصلت على مجموع 352
كلية الألسن جامعة كفر الشيخ حصلت على مجموع 350
كلية سياسة واقتصاد جامعة السويس حصلت على مجموع 349
كلية سياسة واقتصاد جامعة بني سويف حصلت على مجموع 344
كلية الألسن جامعة قناة السويس بالإسماعيلية حصلت على مجموع 341
كلية ألسن جامعة عين شمس حصلت على مجموع 340
كلية إعلام جامعة القاهرة حصلت على مجموع 339
كلية الألسن جامعة الفيوم حصلت على مجموع339
كلية إعلام جامعة المنوفية حصلت على مجموع 336
وننشر في السطور التالية قائمة باسامي أعلى 10 كليات بتنسيق الشعبة العلمية
كلية طب جامعة المنصورة حصلت على محموع 386
كلية طب جامعة الإسكندرية حصلت على مجموع382
كلية طب جامعة الزقازيق حصلت على مجموع 382
كلية طب جامعة طنطا حصلت على مجموع381
كلية طب جامعة كفر الشيخ حصلت على مجموع 381
كلية طب جامعة القاهرة حصلت على مجموع 380
كلية طب جامعة بور سعيد حصلت على مجموع 379
كلية طب جامعة عين شمس حصلت على مجموع 378
كلية طب أسنان جامعة المنصورة حصلت على مجموع 378
كلية طب المنوفية بشبين الكوم حصلت على مجموع 378