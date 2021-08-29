الأحد 29 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إيناس عبدالدايم: قصر ثقافة المنيا يعد مركزًا للتنوير في صعيد مصر (صور)

الوزيرة ومحافظ المنيا
الوزيرة ومحافظ المنيا

أكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، تواصل جهود استكمال خطة تحقيق العدالة الثقافية في ربوع الوطن والوصول بالمنتج الإبداعي للدولة إلى كل مناطق الجمهورية.

وشددت وزيرة الثقافة على أهمية إنهاء عمليات تطوير قصر ثقافة المنيا باعتباره إضافة إلى البنية الثقافية ومقرًا للتنوير فى صعيد مصر، ووجهت بضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بدقة طبقا للخطة الزمنية المحددة. 

جاء ذلك خلال تفقد الوزيرة يرافقها اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا للأعمال الإنشائية وتطوير ورفع كفاءة مسرح قصر ثقافة المنيا؛ تمهيدًا لافتتاحه نهاية العام الجاري، بحضور الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وخالد إسماعيل مدير مديرية الثقافة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة. 

235840897_259631449169480_1151405776645038432_n

أكد محافظ المنيا تقديم أوجه الدعم اللازم لإتمام مساعي تنمية الوعي والارتقاء بالوجدان باعتبار القوى الناعمة إحدى الوسائل الفاعلة لبناء الإنسان، موضحًا أن الإبداع يلعب دورًا مهمًا في تنمية المجتمع ومواجهة التعصب. 

واستمعت وزيرة الثقافة ومحافظ المنيا إلى شرح حول تفاصيل مشروع تطوير والعمليات الإنشائية الجاري الانتهاء منها لرفع كفاءة القصر من الشركة المنفذة ورئيس هيئة قصور الثقافة الذي أكد أن التطوير يتم وفقًا لإحدث النظم العالمية والتى تتناسب مع طبيعة المكان، مشيرًا إلى أنه تم وضع مخطط للاستفادة الكاملة من مساحة القصر لخدمة أبناء المحافظة. 

238498772_900579617204745_4456335316139963351_n

وبدأ قصر ثقافة المنيا عملية تدشينه 1998 وتعثر استكمال المشروع عدة مرات، حتى تم إسناده للشركة المنفذه حاليًا ويقع المبني في قلب المدينة المنيا وعلى مساحة 4000 م2 ومساحة المباني 2000 م2 ويضم مبنى المسرح و خدماته (منصة المسرح مساحة 200 م مسطح - صالة الجمهور على مساحة 540 م2 وتتسع ل 300 مشاهد ) والمبنى مكون من بدروم به غرف ادارية ومخازن متنوعة ويتكون الدور الأرضي من مدخل رئيسي ، منطقة استقبال الزائرين غرف المراقبة والانذار، غرفة مدير المسرح، مدخل للجمهور، غرف خدمات، أما المبنى الإداري يحتل مساحة 900 م2 ومكون من دور أرضي وطابقين. 

240825694_2055695981254474_3486380221459903089_n

ويضم الدور الأرضي: مدخلين، ثلاثة قاعات - غرفة الأمن، غرفة الكهرباء، أما الدور الأول فيشمل ثلاثة قاعات، غرفة حاسب آلي، والدور الثاني يضم خمسة قاعات وثلاث غرف إدارية ومكتب إداري، وتجرى حاليًا أعمال معالجات ودهانات واجهة المبنى الإداري، معالجة أرضية صالة المسرح بدهانات إيبوكسية ذات مقاومة عالية، إزالة التشوهات عن سطح المبنى الإداري، تغيير الرخام التالف في المبنى الإداري، تامين الموقع بنظام انذار ومراقبة، إضافة دوائر تغذية للإنارة في المبنى الإداري طبقا لإحتياجات المكان، ربط منظومة الإنذار المبكر بين المسرح و المبنى الإداري عن طريق تركيب شبكة إنذار مبكر، تعديل لبرجي الميكانيزم بالمسرح بما يتفق مع التعديلات الإنشائية والمعمارية، تغيير شاشة السينما، أعمال صوتيات وإضاءة المسرح والإسقاط السينمائي، تعديل مسارات الكابلات الصوت وعمل اللازم لتأمينها من القوارض والعوامل الجوية الى جانب تزويد انظمة الحماية المدنية وفقًا للمواصفات المعتمدة . 

shrDCS -145

وتضم المنيا ٢٦ مبنى ثقافيًا بمراكز ومدن المحافظة، و٥ قصور ثقافة و١٠ بيوت ثقافة و١١ مكتبة ثقافية.

shrDSC_0015

الوزيرة ومحافظ المنيا
الوزيرة ومحافظ المنيا
الوزيرة ومحافظ المنيا
الوزيرة ومحافظ المنيا
الوزيرة ومحافظ المنيا
الوزيرة ومحافظ المنيا
الوزيرة ومحافظ المنيا
الوزيرة ومحافظ المنيا
الوزيرة ومحافظ المنيا
الوزيرة ومحافظ المنيا
الوزيرة ومحافظ المنيا
الوزيرة ومحافظ المنيا
الوزيرة ومحافظ المنيا
الوزيرة ومحافظ المنيا
الوزيرة ومحافظ المنيا
الوزيرة ومحافظ المنيا
الوزيرة ومحافظ المنيا
الوزيرة ومحافظ المنيا
الوزيرة ومحافظ المنيا
الوزيرة ومحافظ المنيا
الوزيرة ومحافظ المنيا
الوزيرة ومحافظ المنيا
الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا مسرح قصر ثقافة المنيا محافظة المنيا الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة خالد اسماعيل مدير مديرية الثقافة

رئيس التحرير

وائل لطفي

القاهرة - بغداد

الأكثر قراءة

إيقاف برنامج مي حلمي وإحالتها للتحقيق

أفضل 5 أطعمة لنمو العضلات.. تعرف عليها

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 وخطوات الاستعلام

هيئة الكتاب تطرح موسوعة «المضللون» لـ محمد الباز فى منافذ البيع

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 للاستعلام المباشر

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على موعد فتح تحويلات تقليل الاغتراب في الكليات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الدين بين الإيمانى والموروث

مؤمن المحمدي

العيد فرحة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «15»

د. منى حلمى

كلمات الرئيس السيسى عن إعادة التفكير فى المعتقد الدينى

ماجد حبته

قمة بغداد.. وقبضة الغرباء

عبدالوهاب داود

أن تكون كاتبًا فى أُمة لا تحب القراءة

علي سعدة

لن تعطش مصر

مؤمن المحمدي

الموقف

صور

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تتيح لجميع المطعمين جرعة تنشيطية من لقاح كورونا

قادت عملية اغتيال كبرى.. من هى جاسوسة الموساد فى لبنان؟

إسرائيل والبحرين يبحثان تعزيز التعاون فى المجال الصحى