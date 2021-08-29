إيناس عبدالدايم: قصر ثقافة المنيا يعد مركزًا للتنوير في صعيد مصر (صور)

أكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، تواصل جهود استكمال خطة تحقيق العدالة الثقافية في ربوع الوطن والوصول بالمنتج الإبداعي للدولة إلى كل مناطق الجمهورية.

وشددت وزيرة الثقافة على أهمية إنهاء عمليات تطوير قصر ثقافة المنيا باعتباره إضافة إلى البنية الثقافية ومقرًا للتنوير فى صعيد مصر، ووجهت بضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بدقة طبقا للخطة الزمنية المحددة.

جاء ذلك خلال تفقد الوزيرة يرافقها اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا للأعمال الإنشائية وتطوير ورفع كفاءة مسرح قصر ثقافة المنيا؛ تمهيدًا لافتتاحه نهاية العام الجاري، بحضور الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وخالد إسماعيل مدير مديرية الثقافة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

أكد محافظ المنيا تقديم أوجه الدعم اللازم لإتمام مساعي تنمية الوعي والارتقاء بالوجدان باعتبار القوى الناعمة إحدى الوسائل الفاعلة لبناء الإنسان، موضحًا أن الإبداع يلعب دورًا مهمًا في تنمية المجتمع ومواجهة التعصب.

واستمعت وزيرة الثقافة ومحافظ المنيا إلى شرح حول تفاصيل مشروع تطوير والعمليات الإنشائية الجاري الانتهاء منها لرفع كفاءة القصر من الشركة المنفذة ورئيس هيئة قصور الثقافة الذي أكد أن التطوير يتم وفقًا لإحدث النظم العالمية والتى تتناسب مع طبيعة المكان، مشيرًا إلى أنه تم وضع مخطط للاستفادة الكاملة من مساحة القصر لخدمة أبناء المحافظة.

وبدأ قصر ثقافة المنيا عملية تدشينه 1998 وتعثر استكمال المشروع عدة مرات، حتى تم إسناده للشركة المنفذه حاليًا ويقع المبني في قلب المدينة المنيا وعلى مساحة 4000 م2 ومساحة المباني 2000 م2 ويضم مبنى المسرح و خدماته (منصة المسرح مساحة 200 م مسطح - صالة الجمهور على مساحة 540 م2 وتتسع ل 300 مشاهد ) والمبنى مكون من بدروم به غرف ادارية ومخازن متنوعة ويتكون الدور الأرضي من مدخل رئيسي ، منطقة استقبال الزائرين غرف المراقبة والانذار، غرفة مدير المسرح، مدخل للجمهور، غرف خدمات، أما المبنى الإداري يحتل مساحة 900 م2 ومكون من دور أرضي وطابقين.

ويضم الدور الأرضي: مدخلين، ثلاثة قاعات - غرفة الأمن، غرفة الكهرباء، أما الدور الأول فيشمل ثلاثة قاعات، غرفة حاسب آلي، والدور الثاني يضم خمسة قاعات وثلاث غرف إدارية ومكتب إداري، وتجرى حاليًا أعمال معالجات ودهانات واجهة المبنى الإداري، معالجة أرضية صالة المسرح بدهانات إيبوكسية ذات مقاومة عالية، إزالة التشوهات عن سطح المبنى الإداري، تغيير الرخام التالف في المبنى الإداري، تامين الموقع بنظام انذار ومراقبة، إضافة دوائر تغذية للإنارة في المبنى الإداري طبقا لإحتياجات المكان، ربط منظومة الإنذار المبكر بين المسرح و المبنى الإداري عن طريق تركيب شبكة إنذار مبكر، تعديل لبرجي الميكانيزم بالمسرح بما يتفق مع التعديلات الإنشائية والمعمارية، تغيير شاشة السينما، أعمال صوتيات وإضاءة المسرح والإسقاط السينمائي، تعديل مسارات الكابلات الصوت وعمل اللازم لتأمينها من القوارض والعوامل الجوية الى جانب تزويد انظمة الحماية المدنية وفقًا للمواصفات المعتمدة .

وتضم المنيا ٢٦ مبنى ثقافيًا بمراكز ومدن المحافظة، و٥ قصور ثقافة و١٠ بيوت ثقافة و١١ مكتبة ثقافية.

الوزيرة ومحافظ المنيا

الوزيرة ومحافظ المنيا

الوزيرة ومحافظ المنيا

الوزيرة ومحافظ المنيا

الوزيرة ومحافظ المنيا

الوزيرة ومحافظ المنيا

الوزيرة ومحافظ المنيا

الوزيرة ومحافظ المنيا

الوزيرة ومحافظ المنيا

الوزيرة ومحافظ المنيا