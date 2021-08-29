إيناس عبدالدايم: قصر ثقافة المنيا يعد مركزًا للتنوير في صعيد مصر (صور)

إيناس عبدالدايم: قصر ثقافة المنيا يعد مركزًا للتنوير في صعيد مصر (صور)
أكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، تواصل جهود استكمال خطة تحقيق العدالة الثقافية في ربوع الوطن والوصول بالمنتج الإبداعي للدولة إلى كل مناطق الجمهورية.
وشددت وزيرة الثقافة على أهمية إنهاء عمليات تطوير قصر ثقافة المنيا باعتباره إضافة إلى البنية الثقافية ومقرًا للتنوير فى صعيد مصر، ووجهت بضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بدقة طبقا للخطة الزمنية المحددة.
جاء ذلك خلال تفقد الوزيرة يرافقها اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا للأعمال الإنشائية وتطوير ورفع كفاءة مسرح قصر ثقافة المنيا؛ تمهيدًا لافتتاحه نهاية العام الجاري، بحضور الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وخالد إسماعيل مدير مديرية الثقافة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.
أكد محافظ المنيا تقديم أوجه الدعم اللازم لإتمام مساعي تنمية الوعي والارتقاء بالوجدان باعتبار القوى الناعمة إحدى الوسائل الفاعلة لبناء الإنسان، موضحًا أن الإبداع يلعب دورًا مهمًا في تنمية المجتمع ومواجهة التعصب.
واستمعت وزيرة الثقافة ومحافظ المنيا إلى شرح حول تفاصيل مشروع تطوير والعمليات الإنشائية الجاري الانتهاء منها لرفع كفاءة القصر من الشركة المنفذة ورئيس هيئة قصور الثقافة الذي أكد أن التطوير يتم وفقًا لإحدث النظم العالمية والتى تتناسب مع طبيعة المكان، مشيرًا إلى أنه تم وضع مخطط للاستفادة الكاملة من مساحة القصر لخدمة أبناء المحافظة.
وبدأ قصر ثقافة المنيا عملية تدشينه 1998 وتعثر استكمال المشروع عدة مرات، حتى تم إسناده للشركة المنفذه حاليًا ويقع المبني في قلب المدينة المنيا وعلى مساحة 4000 م2 ومساحة المباني 2000 م2 ويضم مبنى المسرح و خدماته (منصة المسرح مساحة 200 م مسطح - صالة الجمهور على مساحة 540 م2 وتتسع ل 300 مشاهد ) والمبنى مكون من بدروم به غرف ادارية ومخازن متنوعة ويتكون الدور الأرضي من مدخل رئيسي ، منطقة استقبال الزائرين غرف المراقبة والانذار، غرفة مدير المسرح، مدخل للجمهور، غرف خدمات، أما المبنى الإداري يحتل مساحة 900 م2 ومكون من دور أرضي وطابقين.
ويضم الدور الأرضي: مدخلين، ثلاثة قاعات - غرفة الأمن، غرفة الكهرباء، أما الدور الأول فيشمل ثلاثة قاعات، غرفة حاسب آلي، والدور الثاني يضم خمسة قاعات وثلاث غرف إدارية ومكتب إداري، وتجرى حاليًا أعمال معالجات ودهانات واجهة المبنى الإداري، معالجة أرضية صالة المسرح بدهانات إيبوكسية ذات مقاومة عالية، إزالة التشوهات عن سطح المبنى الإداري، تغيير الرخام التالف في المبنى الإداري، تامين الموقع بنظام انذار ومراقبة، إضافة دوائر تغذية للإنارة في المبنى الإداري طبقا لإحتياجات المكان، ربط منظومة الإنذار المبكر بين المسرح و المبنى الإداري عن طريق تركيب شبكة إنذار مبكر، تعديل لبرجي الميكانيزم بالمسرح بما يتفق مع التعديلات الإنشائية والمعمارية، تغيير شاشة السينما، أعمال صوتيات وإضاءة المسرح والإسقاط السينمائي، تعديل مسارات الكابلات الصوت وعمل اللازم لتأمينها من القوارض والعوامل الجوية الى جانب تزويد انظمة الحماية المدنية وفقًا للمواصفات المعتمدة .
وتضم المنيا ٢٦ مبنى ثقافيًا بمراكز ومدن المحافظة، و٥ قصور ثقافة و١٠ بيوت ثقافة و١١ مكتبة ثقافية.