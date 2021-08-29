فى الذكرى الـ24 لوفاتها.. مَن المتورط فى قتل ديانا وما هى آخر كلماتها؟

مر نحو ربع قرن على مقتل الأميرة ديانا في حادث سيارة مأساوي بالعاصمة الفرنسية باريس وتحديدًا في 31 أغسطس 1997 ولا يزال المشجعون الملكيون يتكهنون بلحظاتها الأخيرة طوال هذه السنوات.

وبحسب ديلي ميل البريطانية، فمن علاقتها بدودي فايد والمكالمات الهاتفية الأخيرة للأطباء الذين حاولوا إنقاذ حياتها وكاهن كاثوليكي كان يحرس سريرها هذا ما حدث بالفعل في أيام الأميرة ديانا الأخيرة.

وفي أغسطس 1997 وبعد عام من إنهاء طلاقها من الأمير تشارلز، ظلت الأميرة ديانا على رأس الصفحات الأولى في جميع أنحاء العالم، ولقبت بأميرة الشعب على الرغم من خسارتها للقب صاحبة السمو الملكي في طلاقها كانت الأميرة ديانا تستمتع بإجازة صيفية في فرنسا، بينما كان طفلاها الأميران ويليام وهاري يقضيان بعض الوقت مع والدهما وجدتهما، الملكة، في بالمورال، واسكتلندا.

ومع ذلك، كانت الأيام الأخيرة لديانا بعيدة كل البعد عن الاسترخاء، حيث طاردها المصورون لالتقاط صورة لها مع صديقها نجل رجل الأعمال المصري دودي فايد.

ومع ذلك، بعد مواجهة مع حزب المحافظين بسبب حملة الألغام الأرضية، قررت الأميرة ديانا تمديد إجازتها وهى خطوة ستؤدي في النهاية إلى وفاتها المبكرة.

كانت ديانا تبلغ من العمر، 36 عامًا، عندما توفيت، كان ابناها الأمير وليام والأمير هاري يبلغان من العمر 15 و12 عامًا.

وفي صباح يوم 31 أغسطس 1997، أصيبت الأميرة ديانا بجروح قاتلة بعد تحطم السيارة التي كانت تستقلها في نفق بونت دي ألما في باريس.

وبعد تلقي رعاية طبية مكثفة في الموقع، تم نقل ديانا إلى مستشفى Pitié-Salpêtrière حيث عانت من نزيف داخلي كبير قبل إعلان وفاتها في الساعة 4 صباحًا.

عانت الأميرة ديانا من نزيف داخلي حاد للغاية بعد حادث سيرها بالإضافة إلى اعتلالات قلبية متعددة.

لم تُعان الأميرة، فقط، من تمزق كبير في التامور وهو الغشاء الذي يحمي القلب، بل تعرضت ديانا إلى تمزق في الوريد الرئوي العلوي الأيسر عند نقطة ملامسة القلب.

بعد خياطة الجروح، حاول أطباء ديانا إنعاشها بالصواعق الكهربائية وتدليك القلب ومنحها الأدرينالين، لكن في النهاية لم يتمكنوا من إعادة نبض قلبها مرة أخرى.

من المتورط في حادث ديانا المأساوي؟

كانت الأميرة ديانا في سيارة مرسيدس S280 مع سائقها هنري بول وصديقها دودي فايد، نجل الملياردير المصري محمد الفايد، والحارس الشخصي لفايد، تريفور ريس جونز وقت تحطمها المأساوي.

وفقد بول السيطرة على السيارة واصطدم بعمود خرساني في النفق بسرعة 65 ميلاً في الساعة ، أي ضعف سرعة النفق البالغة 31 ميلاً في الساعة.

ومات دودي وبول عند الاصطدام، بينما توفيت ديانا في وقت لاحق في مستشفى فرنسي، اما الشخص الوحيد الذي نجا من الحادث كان ريس جونز.

وكان المصورون يلاحقون المجموعة قبل لحظات من الحادث، وكان بول ، الذي اكتشف لاحقًا أن مستوى الكحول في الدم أعلى بكثير من الحد القانوني وكان يقود سيارته بسرعة عالية ، كان يحاول الهرب من المصورين.

وبحسب ما ورد لم تكن ديانا والركاب الآخرون في السيارة يرتدون أحزمة الأمان.



ما هي آخر كلمات الأميرة ديانا؟

هناك الكثير من الغموض الذي يحيط بالساعات القليلة الأخيرة للاميرة الراحلة ، لكن يُعتقد أن الأميرة ديانا نطقت بكلماتها الأخيرة بعد إخراج صديقها دودي فايد من السيارة. "يا إلهي ، ما الذي حدث؟" وبحسب ما ورد صرخت ديانا من داخل السيارة.

ثم تم إخراج الأميرة من سيارة مرسيدس S280 أيضًا ، لكن قلبها توقف عن النبض عندما تم نقلها من لوح خشبي إلى مرتبة لمنعها من الحركة.

قبل الحادث، تحدثت ديانا إلى ابنها الأمير ويليام وخادمها بول بوريل وصديقتها العزيزة سوزي قاسم، كما اتصلت بكاتبها الموثوق به والمراسل الملكي لصحيفة ديلي ميل ريتشارد كاي من هاتفها المحمول.

وتذكر كاي لاحقًا بالمحادثة: "لقد كانت مضطربة قليلاً، لقد تغيرا خططها، حيث كانت حريصة على العودة إلى المنزل لرؤية أولادها وكانت هناك تلك المشاهد في فترة ما بعد الظهر حيث كان المصورون يتسابقون وراءهم عندما وصلوا إلى باريس، شعرت بأنها محاصرة للغاية من قبل المصورين".

تابع كاي:"كانت كلماتها الأخيرة لي مثل، لقد كنت تعمل بجد احصل على ليلة نوم جيدة ، افصل هاتفك. سأتحدث معك غدًا وسنلتقي يوم الاثنين".

جنازة الأميرة ديانا

في صباح يوم 6 سبتمبر 1997 ، توقفت بريطانيا عندما تم نقل نعش الأميرة ديانا عبر لندن إلى وستمنستر أبي بواسطة الحرس الويلزي. سار شقيق ديانا، إيرل سبنسر، والأمير ويليام، والأمير هاري ، والأمير تشارلز، والأمير فيليب جنبًا إلى جنب خلف التابوت داخل الدير، جلس أفراد العائلة والأصدقاء والمعارف والمشاهير في مقاعدهم لمشاهدة أحباء ديانا وهم يودعونها.

وقرأ تشارلز سبنسر تأبين أخته، وإلتون جون الذي أعاد كتابة كلمات لأغنيته كاندل في الريح لتكريم صديقته.