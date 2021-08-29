الأحد 29 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خدمات مرورية لاستكمال أعمال «المرحلة الثالثة» لمحور جيهان السادات

محور جيهان السادات
محور جيهان السادات

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع استكمال تنفيذ أعمال محور جيهان السادات "المرحلة الثالثة" الأمر الذي يستلزم الغلق الكلي للحارة اليسرى بشارع الجيش فى الاتجاه القادم من العباسية اتجاه ميدان الجيش بدايةً من تقاطعه مع شارع أحمد سعيد وحتى شارع موسى بن ميمون اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 29\8\2021 ولمدة خمسة عشر يومًا.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

نجحت أجهزة الأمن فى تحرير محاضر لـ 9474  شخصا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 9419 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 55 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 764 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 243 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات 1356 أرجيلة.

جاء ذلك فى إطار حرص الشرطة على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وكانت قد أكدت مصادر لـ«الدستور»، أنه من يتم ضبطه غير ملتزم بارتداء الكمامة ستحصل منه الغرامة بصورة فورية بقيمة 50 جنيهًا، مشيرة إلى أن المنشآت التي تخالف قرارات مجلس الوزراء الالتزام بالسعة الاستيعابية، أو تقديم الشيشة، ستحصل منهم غرامة فورية بقيمة 4 آلاف جنيه، مع غلق المنشأة غلقًا إداريًا لمدة أسبوع.

كثافات مرورية المرحلة الثالثة جيهان السادات خدمات مرورية الادارة العامة لمرور القاهرة خدمات المرورية محور جيهان السادات

رئيس التحرير

وائل لطفي

القاهرة - بغداد

الأكثر قراءة

حقيقة تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات 2021

«الداخلية» تضبط تجار مخدرات غسلوا 90 مليون جنيه بالعقارات

السعودية تحدد لقاحات كورونا المعتمدة لدخول أراضيها

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 للاستعلام المباشر

أول تعليق من الزمالك على الاستغناء عن جنش

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2021.. وكيفية الاستعلام عن النتيجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قمة بغداد.. وقبضة الغرباء

عبدالوهاب داود

أن تكون كاتبًا فى أُمة لا تحب القراءة

علي سعدة

لن تعطش مصر

مؤمن المحمدي

الموقف

محمد عبدالعزيز

وداعا.. صوت المعركة

صفاء النجار

فيلم «الإنس والنمس» التدمير الذاتى لفن السينما

ماجد حبته

داعش المستجد!

محمد عبدالعزيز

ذكرياتى.. من دليل تليفوناتى

صور

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

صلاة ودروس التوراة .. كيف أقام "بينيت" طقوس السبت فى واشنطن؟

3 رسائل لـ "بينيت" قبل مغادرة واشنطن: حققنا كل الأهداف

6 صواريخ.. تفاصيل الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة