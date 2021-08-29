«الري»: إنهاء تجارب تشغيل محطة السلسلة الجديدة بأسوان بعد تعثر 20 عاما

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه سيتم قريباً طرح محطتى طلمبات قسطل وقورته للإحلال والتجديد بهدف الوفاء بالإحتياجات المائية لأهالى قرى مركز نصر النوبة وكوم أمبو بأسوان ، بالتزامن مع إحلال وتجديد الوحدات والطلمبات بمحطة بلانة ودعمها بوحدتين للطوارئ.



وأوضح الدكتور عبدالعاطى، أنه تم تنفيذ أعمال للصيانة الكاملة والجزئية لمحطات الرى بمحافظة أسوان بإجمالي 176 عملية، وخاصة مع وجود 138 محطة طلمبات تقوم بري زمام الأراضي الزراعية بالمحافظة.



وأضاف أنه تم الانتهاء من الأعمال المدنية والكهروميكانيكية وتجارب التشغيل لمحطة السلسلة الجديدة بكوم أمبو بمحافظة أسوان بعد تعثر دام لأكثر من 20 عاماً، لخدمة زمام 30 ألف فدان وجاري التجهيز للاستلام الابتدائي للمحطة.



كما استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس محمد محمد عبد العاطي، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والري، بحضور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان، والمهندس محمد على إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بأسوان، لبحث جهود الوزارة في إحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات قسطل وقورته وبلانة.

يأتى ذلك فى إطار زيارة وزير الموارد المائية والرى لمحافظة أسوان خلال شهر أغسطس الجاري، وتوجيهاته لجميع أجهزة الوزارة بتحقيق أقصى درجات التنسيق والتواصل مع كافة جهات الدولة المعنية لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى فى مجال الموارد المائية بمعدلات تنفيذ عالية وبأعلى درجة من الجودة.