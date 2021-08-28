«الصحة»: بلازما الدم هى العلاج الوحيد لمرض الهيموفيليا

أكدت وزارة الصحة والسكان أن بلازما الدم هى العلاج الوحيد لمرض الهيموفيليا "النزيف المزمن"، كما أنها تساعد الأطفال على الشفاء من الأمراض الخطيرة.

أوضحت أن الهيموفيليا مرض وراثي يولد به الطفل عندما يكون أحد الآباء حامل لجينات المرض، لافتة إلى أن أعراضه تظهر خلال السنة الأولى من عمر الطفل ويصاب به الذكور أكثر من الاناث.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد استقبال 2003 متبرعين بمراكز تجميع البلازما، ضمن المشروع القومي للتبرع بالبلازما، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، وذلك منذ انطلاق المشروع في 14 من شهر يوليو الماضي وحتى اليوم.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المشروع يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما لتوفير الأدوية الخاصة بعلاج العديد من الأمراض المزمنة وأمراض الدم والكبد والكلى والحروق، داعيًا المواطنين مجددًا فوق سن 18 عامًا بالمشاركة الفعالة في المشروع القومي للتبرع بالبلازما لتوفير الأدوية المشتقة من البلازما لإنقاذ حياة المرضى.

أضاف أنه يتم استقبال المتبرعين بـ6 مراكز لتجميع البلازما موزعة بـ5 محافظات على مستوى الجمهورية والتي انطلقت بها المشروع، ومقرها: (مركز الدكتور إيهاب سراج الدين لخدمات نقل الدم وتجميع البلازما بالعجوزة محافظة الجيزة، المركز الإقليمي لنقل الدم بمدينة دار السلام، المركز الإقليمي لنقل الدم وتجميع البلازما بالعباسية محافظة القاهرة، المركز الإقليمي لنقل الدم بمحافظة الإسكندرية، المركز الإقليمي لنقل الدم بمدينة طنطا محافظة الغربية، المركز الإقليمي لنقل الدم بمحافظة المنيا)، كما أنه من المقرر الانتهاء من تجهيز 20 مركزًا خلال العام الجاري.

وكشف مساعد وزيرة الصحة أن المراكز الستة تعمل بطاقة 99 جهازًا لفصل البلازما، مؤكدًا مأمونية عملية التبرع البلازما بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة المتبرعين، حيث يتم سحب كمية من الدم من خلال جهاز يعمل على استخلاص البلازما وإعادة كرات الدم الحمراء إلى جسم المتبرع مرة أخرى أتوماتيكيًا عن طريق مجموعة من الأنابيـب ذات الاستعمال الواحـد (تستخـدم مرة واحدة فقط لكل متبرع)، مؤكدًا أنه يتم تعويض كمية البلازما التي يتم سحبها عن طريق الإكثار من شرب المياه والسوائل.