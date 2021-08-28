انطلاق اجتماعات اللجنة السودانية المصرية المشتركة بشأن النقل النهري

أكد المهندس ميرغني موسى حمد وزير النقل السوداني، السبت، عمق العلاقات الأزلية بين البلدين الشقيقين مصر والسودان، مشيرا إلى انفتاح الخرطوم في هذه المرحلة على كل التجارب والخبرات.

جاء ذلك خلال استقبال المهندس ميرغني موسى حمد بمكتبه اليوم وفد اللجنة السودانية المصرية المشتركة (لجنة النقل النهري) برئاسة اللواء أ. ح شعبان محمد عبد السلام رئيس الهيئة العامة للنقل النهري المصري، بحضور محمد بشار آدم، وكيل وزارة النقل والدكتور معاويه على خالد مدير عام مصلحة الملاحة النهرية واللواء مصطفى عامر رئيس مجلس إدارة هيئة وادي النيل وقيادات من الجانبين، وفق وكالة الأنباء السودانية سونا.

وشدد الميرغني على عمق العلاقات الأزلية بين البلدين مشيرا إلى تطلع الحكومة الانتقالية السودانية لبناء علاقات مبنية على المصالح المشتركة، حاثا اللجنة على ضرورة العمل بتناسق وأداء متميز لأحداث اختراق في المشروعات المقترحة.