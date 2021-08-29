الأحد 29 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق فعاليات حملة ابنى ابنك فى كفر سعد بدمياط

فعاليات حملة ابنى
فعاليات حملة ابنى ابنك

نظمت مديرية الصحة بدمياط، ورشة عمل بقرية كفر المنازلة بكفر سعد، ضمن فعاليات حملة ابني ابنك، حيث شهدت حضور عدد من رجال كفر المنازلة الحريصين على معرفة طرق التربية الايجابية ومعرفة الدور العظيم الذي يجب أن يقوم به الأب في تربية أبناءه.

 

ولاقت الحملة استحسان واهتمام جميع الآباء بكفر المنازلة.

 

وفي ختام الورشة تم عمل مناظرة هادفة بين الآباء وبعض الأبناء والاستماع إلى الرأي والرأي الآخر وقد أكدوا على ضرورة تكرار هذه المبادرة مع وجود الأم والأب معاً للاستفادة من معرفة الأساليب الخاصة بالتربية الإيجابية.

 

وتم عقد ورشة العمل بالتعاون بين مديرية الصحة ووحدتي السكان وتكافؤ الفرص بالمحافظة ومديرية الشباب والرياضة ومكتبة مصر العامة والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للسكان  وصندوق مكافحة الإدمان.

 

وأطلقت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية بقرية كفر العرب بمركز فارسكور من سلسلة القوافل الطبية الشاملة التى يتم تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة.

 

و تضمنت القافلة التي استمرت على مدار يومين من هذا الأسبوع كافة التخصصات الطبية و وحدات للأشعة وتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.

 

وذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي بالمجان على ١٥٧٦ مواطن، وتحويل ٢٥ حالة لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات فضلاً عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة ل٤ حالات، وأيضاً إجراء ٧٩٥ تحليل معملى والكشف بالسونار على ٣٣ حالة و الفحص بالأشعة على ٢٩ حالة.


وشهدت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استلام ٥ سيارات إسعاف مقدمة من وزارة الصحة لتنضم إلى أسطول هيئة الإسعاف بدمياط.

 

واستمعت "المحافظ" من الدكتور هيثم المشد رئيس الهيئة بدمياط إلى شرح تفصيلى حول مستوى التجهيزات الطبية بالسيارات المزودة بأنظمة العناية المركزة وأجهزة الصدمات الكهربائية وفقاً لأعلى المعايير، لتقديم أفضل سُبل الرعاية خلال عملية نقل المرضى، وأكدت "محافظ دمياط" أن السيارات تُعد إضافة جديدة لهيئة الإسعاف بالمحافظة، ليصل إجمالى عددهم ٨٩ سيارة مجهزة .

 

ووجهت"الدكتورة منال عوض" تعليماتها الى رئيس هيئة الإسعاف بالعمل على تقديم خدمات طبية متميزة للمرضى وتغطية جميع المناطق خاصة مع أهمية الدور الذي تقدمه الهيئة باعتبارها ركيزة أساسية ضمن فريق مجابهة الأزمات.


تسلمت المحافظ، سيارة المركز التكنولوجي المتنقل والتي تأتي ضمن الدفعة الثالثة من هذه السيارات التي أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية للعمل في ١٤ محافظة، بحضور اللواء محمد رأفت سكرتير عام المحافظة. 

محافظة دمياط دمياط صحة دمياط منال عوض كفر سعد

رئيس التحرير

وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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