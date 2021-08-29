لماذا الاكتئاب أكثر حدة عند الرجال؟

يعاني الرجال والنساء والأشخاص من جميع الفئات العمرية من الاكتئاب، فهو حالة خطيرة تؤثر على طريقة تفكير الشخص وشعوره وتصرفاته بشكل عام مع الآخرين، فوفقًا للكثير من البيانات الصادرة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يبدو أن النساء يعانين من الاكتئاب بمعدل أعلى من الرجال، حسبما ذكر موقع "هيلث لاين" الطبي.

وأوضح الباحثون، أنه على الرغم من أن الاكتئاب يصيب الرجال أقل من النساء، ولكن يكون أكثر حدة مقارنة بالاكتئاب النسائي، وقد يكون هذا بسبب مزيج من العوامل الاجتماعية والبيولوجية التي تجعل من الصعب ملاحظة وتشخيص الاكتئاب لدى الرجال، وقد يشعرون أيضًا بضغط ثقافي للتصرف "رجوليًا" من خلال إخفاء مشاعرهم.

«الاكتئاب أكثر حدة عند الرجال»

لهذا السبب، من الشائع أن يصاب الرجال بالاكتئاب بأعراض مختلفة وأحيانًا يصعب التعرف عليها إلا بواسطة الطبيب المختص.

قد يلاحظ الرجال المصابون بالاكتئاب آثاره الجسدية لأول مرة، بينما يُنظر إلى الاكتئاب على أنه اضطراب في الصحة العقلية، إلا أنه يمكن أن يظهر أيضًا في الجسم، فمن المرجح أن يزور العديد من الرجال أطباءهم بسبب المشكلات الجسدية أكثر من المشكلات العاطفية.

وتتضمن بعض العلامات الجسدية الشائعة للاكتئاب عند الرجال، ضيق الصدر، مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الغازات والإسهال والإمساك، ضعف الانتصاب، الصداع، انخفاض هرمون التستوستيرون، تسارع ضربات القلب، بالإضافة إلى فقدان الوزن غير المقصود.

قد تظهر الأعراض العقلية للاكتئاب بشكل مختلف لدى الرجال عنها في الأشخاص من الجنسين، مما يجعل اكتشاف الاكتئاب أكثر صعوبة، كما قد تتداخل هذه الأعراض مع الطريقة التي يفكر بها الشخص ويعالج بها المعلومات، مما يؤثر على السلوك والعواطف.

تشمل بعض الأعراض العقلية الأكثر شيوعًا للاكتئاب عند الرجال، عدم القدرة على التركيز، مشاكل في الذاكرة، الوسواس القهري، مشاكل في النوم، بالإضافة إلى التفكير في الانتحار.

ويمكن أن تؤثر الأعراض العقلية والجسدية والعاطفية للاكتئاب لدى الرجال أيضًا على السلوك، نظرًا لأن بعض الرجال يقاومون مناقشة عواطفهم ، غالبًا ما تكون الأعراض السلوكية للاكتئاب هي الأكثر وضوحًا للآخرين.