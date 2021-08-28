السبت 28 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليمن: إحباط محاولة تسلل لعناصر «الحوثي» جنوب مأرب

الحوثي
الحوثي

نجحت قوات الجيش الوطني اليمني، وبدعم من المقاومة الشعبية، اليوم، في إحباط محاولة تسلل لعناصر من ميليشيا الحوثي في (حيد آل احمد) جنوب مأرب باليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية، عن مصادر عسكرية للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، تأكيدها مصرع جميع العناصر المتسللة.

وكبّدت قوات الجيش اليمني، اليوم، ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح جراء قصف مدفعي طال قواتهم في مأرب.

وذكرت الفضائية اليمنية أن القصف استهدف مواقع الميليشيا، في جبهات الكسارة ومحزمات ماس والمشجح؛ مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف العدو.

واستهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية مواقع للميليشيا الحوثية في جبهات رحبة، والكسارة، والمشجح، كبدتها خسائر في العدد والعدة.

قوات الجيش الوطني اليمني اليمن مارب الكسارة المشجح

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وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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