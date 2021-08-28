جمارك الطرود البريدية تحبط تهريب عملات أثرية بالقاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية بمطار القاهرة، برئاسة محمد محمود، مدير عام الإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية بالقاهرة من ضبط 7 محاولات تهريب لعملات أثرية بالمخالفة للقرار الجمهوري رقم ١١٤ لسنه ١٩٧٣م الذي ينص على منع بيع وتداول المقتنيات التراثية والثقافية بطرق غير مشروعة وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنه ٢٠٢٠ وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

جاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الطرود البريديه بجمرك البريد المصري، برئاسة أحمد إسماعيل جويلي مدير الجمرك تم تشكيل لجنة برئاسة طارق الدسوقي محمد مدير إدارة الحركة ومحمد عبدالعال محمد وكريم محمد عامر مديرى إدارة التعريفة ومحمد أبوزيد شاكر، رئيس قسم التعريفة لمعاينه وفحص مشمول 7 طرود هى مشمول بوليصة الشحن رقم Ru667977721nl الواردة من هولندا والبوالص أرقام UH963079602TR وUH 96544446TR و UH969254905TR الواردة من تركيا وبوليصة رقم RN811166285Ro الواردة من رومانيا والبوالص أرقام RQ779981037CN وRQ771686820CN واردة من الصين فتبين وجود عدد من العملات المعدنية والورقية القديمة.

وبالعرض على وحدة الآثار بقرية البضائع بمطار القاهرة أفادت أن 29 من العملات المعدنية والورقية هى عملات أثرية وتخضع للقرار الجمهوري رقم ١١٤ لسنه ١٩٧٣ والذي ينص علي منع تداول المقتنيات التراثية والثقافية بطرق غير مشروعه طبقا لإتفاقية اليونسيكو والإتفاقيات الثنائية بين الدول في ٢٠١٠ ويتم مصادرتها لصالح وزارة السياحة والآثار.

وقرر هالة محمود، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 7 محاضر ضبط والتحفظ علي المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركى كافة.