السبت 28 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يستقبل وفد «أكاديمية شباب المتوسط»

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم، وفدًا من مشروع "أكاديمية شباب المتوسط" الذي ترعاه وزارة الشباب والرياضة، بحضور الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات.

ورحب البابا بالشباب الحاضرين الذين بلغ عددهم نحو 90 شابًّا وقدم لهم نبذة عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لكونها من أقدم الكنائس وتنتشر في أكثر من مئة دولة حول العالم، وأن المصريين أغنياء بالحضارة العريقة والوحدة الوطنية الطبيعية، ثم أجاب أسئلة الشباب، وقدم لهم هدايا تذكارية كما التقطوا مع قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صورًا تذكارية.

و"أكاديمية شباب المتوسط" هو برنامج تدريبي غير رسمي مدته أسبوع يهدف إلى رفع وعي الشباب بقضايا البحر المتوسط ومن أهمها قضية التطرف وتنمية الوعي لديهم حول الوحدة الوطنية والأخوة الإنسانية، من خلال الحوار والمناقشات.

البابا تواضروس الثاني البابا البابا تواضروس قداسة البابا قداسة البابا تواضروس الثاني

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وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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