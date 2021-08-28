السبت 28 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد تصدرها التريند.. رنا سماحة عن خبر انفصالها: علينا الاستمتاع بالحياة

رنا سماحة وزوجها
رنا سماحة وزوجها

تداول روّاد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" خبر انفصال الفنانة رنا سماحة عن زوجها الملحن سامر أبو طالب، خاصًة بعد الرسالة الغامضة التي كتبها الأخير عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".

وشاركت الفنانة رنا سماحة، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" جمهورها بصورتين لها وهي تستمتع بأجواء الصيف في الساحل الشمالي عبر حسابها على “انستجرام” وعلقت عليها قائلًة: "يمكننا الاستمتاع بالحياة".

وكان سامر أبو طالب قد كتب في رسالته الغامضة: "التجاهل وقِلّة التقدير بيعلموا الانسحاب.. تكرار الغلطات وقِلّة الذّوق بيعلموا القسوَة.. كسر الخواطِر ووجع القلُوب بيعلموك تختار نَفْسك وتفضّلها عن الجميِع وتبطل تعمل حساب لأيّ حدّ، مفيش بني آدم خلقهُ ربنا إلَّا وكان لهُ آخر، مهما كان قوي علَى التحمُّل وصبرُه كبير".

وأضاف قائلًا: "ومهما كان ودُود ومُتسامِح، في النهاية لازم هيقف عند حاجات مُحدَّدة؛ لا هيقدر إنّه يعديها، ولا ينفع يتقبلها بأيّ شكل إن كان.. فَا محدش يَستَهين بالطِّيب الغلبان اللي بيعمل نَفْسه مَش واخد بالُه بمزاجُه لكِن وقت اللُّزوم لا هيعمل حِساب لا لغالي ولا رخِيص وهيكون علَى حقّ، مساءكم شبه نواياكم".

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رنا سماحة 

ومؤخرا، وبعد مرور أقل من عام على زواجهما ألغى كل من الفنانة رنا سماحة متابعتها لزوجها الملحن سامر أبو طالب، وهو أيضا.

ولم يتوقف الأمر على إلغاء المتابعة فقط، بل أيضا حذفا صورهما سويا من تطبيق "انستجرام"، ولاحظ محبيها ذلك بعد إعلانها عن حملها مؤخرا في فيديو.

يذكر أن الثنائي قد احتفلا بحفل زفافهما في شهر ديسمبر 2020، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الفن، وأحيا حفل الزفاف كل من الفنان تامر حسني، ومصطفى حجاج وأحمد جمال، والراقصة الاستعراضية دينا.

ومن ناحية أخرى، تستعد رنا سماحة لإحياء حفل غنائي ضخم يوم الثلاثاء 7 سبتمبر المقبل وذلك على خشبة مسرح قاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوي بمنطقة الزمالك ومن المقرر أن ينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء.

فيسبوك إنفصال الفنانة رنا سماحة زوجها الملحن سامر أبو طالب سامر أبو طالب رنا سماحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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