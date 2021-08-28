ارتفاع أعداد إصابات كورونا منذ إعلان بدء الموجة الرابعة (انفوجراف)

أعلنت وزارة الصحة في منتصف أغسطس الجاري دخول مصر الموجة الرابعة لفيروس كورونا بالتزامن مع الارتفاع التدريجي لأعداد الإصابات، وتسجيل حالات وفيات محدودة بعد تسجيل صفر وفيات في بعض الأيام قبل بدء الموجة الرابعة.

وشهد معدل الإصابات ارتفاع تدريجي محدود لأعداد الإصابات مع بداية دخول الموجة الرابعة في منتصف الشهر الجاري ، والتي أكد الخبراء بلوغها الذروة مع دخول فصل الشتاء في نوفمبر وديسمبر القادمين، لتعود وتتراجع مرة ثانية مع بداية يناير من العام القادم، الدستور عرضت بالإنفوجراف ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا منذ إعلان بدء الموجة الرابع.

بعد انتهاء ذروة الموجة الثالثة لفيروس كورونا والتي بدأت في مصر في إبريل الماضي، بدأت أعداد الإصابات في مصر بالتراجع، وظلت تحت حاجز الـ100 إصابة من أول 14 يوليو، وسجلت لأول مرة منذ بداية انتشار الموجة الثالثة للفيروس 89 حالة فقط، وبدأ من وقتها بدأ العد التنازلي حتى بلغت الإصابات في أول أغسطس سجل عدد الاصابات 41 إصابة.

تذبذب أعداد الإصابات قبل الموجة الرابعة

مع منتصف أغسطس ومع إعلان وزارة الصحة بدأ الموجة الرابعة لفيروس كورونا، بعد أسابيع من بدايتها في بعض الدول العربية المجاورة، بدأت أعداد الإصابات في الارتفاع التدريجي مرة أخرى ولكن بنسب بسيطة، وبلغت في الأسبوع الأول من أغسطس الجاري 61 حالة.

وفي منتصف أغسطس وبالتحديد في 15 أغسطس كسرت الإصابات حاجر الـ100 إصابة لأول مرة منذ نهاية الموجة الثالثة للفيروس، وسجلت 101 إصابة، وبدأت الأعداد في النصف الثاني من أغسطس ترتفع بوتيرة أسرع مع إعلان وزارة الصحة دخول مصر الموجة الرابعة لفيروس كورونا، فكسرت حاجز الـ150 إصابة في 20 أغسطس، وتضاعف عدد الإصابات لتصل لحاجز الـ200 إصابة في 25 أغسطس لتسجيل 203 إصابة، وبدأت الأعداد تقفز بوتيرة أسرع فبلغت 226 إصابة في 26 أغسطس وفي 27 أغسطس سجلت 234 إصابة.

ارتفاع تدريجي لأعداد الإصابات بعد دخول الموجة الرابعة

وتغيرت معدلات الوفيات قبل الموجة الرابعة وأثنائها،وعادت معدلات الوفيات أيضًا في الارتفاع بعد أن تراجعت بشكل كبير منذ منتصف يوليو الماضي وفي 18 يوليو سجلت مصر صفر إصابات، وخلال النصف الثاني من يوليو تذبذبت الأعداد صعودًا وهبوطًا، وسجلت في أول أغسطس 4 حالات وفاة، وبلغت 9 حالات في 12 أغسطس.

معدل الوفيات

في 20 أغسطس سجلت وزارة الصحة 7 حالات وفاة، ولم تتخط حالات الوفاة منذ إعلان وزارة الصحة عن بدء الموجة الرابعة للفيروس حاجر الـ10 وفيات ، فسجلت في 25 أغسطس 8 حالة وفاة، وفي 26 أغسطس سجلت 10 حالات وفاة ، لتتراجع في اليوم التالي وتسجل 5 حالات وفاة فقط.