السبت 28 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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الكرازة

مَن هو الأنبا حديد الذي تحتفل به الكنيسة القبطية اليوم؟

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، السبت، بذكرى القديس حديد القس.

وقال القمص تادرس يعقوب ملطي، راعي كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس للاقباط الارثوذكس بحي اسبورتنج بالاسكندرية، في كتابه قاموس آباء الكنيسة وقديسيها مع بعض شخصيات كنسية: "إنه نشأ في قرية سنجار بإقليم البرلس بمحافظة الغربية، وعاش والده عوض ووالدته نصرة في حياة بسيطة مقدسة، وكانا يعطفان على الفقراء ويمارسان عبادتهما بمخافة الرب، فكانا سبب بركة لكثيرين".

أضاف: "إذ لم يكن لهما ولد طلبا من الله بدموع في رجاء، فوهبهما هذا الابن "حديد" برؤيا ظهرت للأم، وكان ذلك في بداية القرن الرابع عشر، ووُلد ونشأ بفكر إيماني إنجيلي حيّ، وكان يعمل مع والده في صيد الأسماك، فكان الرب يبارك عمل يديه كما كان موضوع تعزية الكثيرين من صيادي السمك الذين أحبوه".

وتابع "أرادت والدته أن تزوجه قبل نياحتها أما هو فرفض معلنًا شوقه لحياة البتولية، وإذ رأت صدق نيته فرحت وشجعته، واختفى فجأة بعيدًا عن أقربائه ومعارفه ليعمل مع بعض البنائين مختفيًا عن الأنظار، كما اضطر أن يهرب للمرة الثانية ليذهب إلى قرية تلبانة وهي الان تلبانة عدى التابعة للمنصورة بمحافظة الدقهلية، وهي غير تلبانة التابعة لإيتاي البارود بالبحيرة، حيث اشتغل هناك في مزرعة، ثم أجمع شعب القرية على تزكيته قسًا، فصار يخدمهم بروح التواضع والبذل".

وأخيرًا تمت نياحته بعدما أصيب بحمى شديدة، فجمع أولاده وباركهم وأعلن لهم أنه سينتقل في الأسبوع الأول من الصوم الكبير، ثم أوصى تلميذه يوحنا الربان بتعهد الشعب ورعايته، وفي 3 برمهات سنة 1113ش الموافق 1387، رحل.

هذا وتذكر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اسم الانبا حديد في لجن مجمع القديسين بالقداس الالهي وتسبحة منتصف الليل.

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