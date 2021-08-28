تجديد حبس متهمين بترويج المواد المخدرة في التجمع 15 يوماً

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس متهمين بترويج مخدر الفودو والهيروين بالتجمع، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وكانت أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

البداية كانت عندما تمكن ضباط قسم شرطة التجمع، أثناء دورية أمنية من ضبط شخصين يستقلون سيارة ملك أحدهم وبحيازتهم كمية من مخدر الفودو وزن 500 جرام، وكمية من الهيروين زنة 350 جراما، وفردى خرطوش ومبلغ مالى من متحصلات تجارتهم وهاتفى محمول.

وبسؤالهما أقرا بامتلاكهما المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما، وأقر المتهمان بحيازتها المواد المخدرة مبررين ذلك بمرورهما بضائقة مالية وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.