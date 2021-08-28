ننشر تقرير الطب الشرعي في اتهام عامل وربة منزل بقتل زوج الثانية بمنشأة القناطر

بسبب علاقة عاطفية..

تنشر " الدستور" تقرير الطب الشرعي في اتهام عامل بمزرعة وربة منزل، بقتل زوج الثانية للتمكن من الزواج بمنطقة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

ثبت للنيابة العامة بتقرير الطب الشرعي أن وفاة المجني تعزي الى الإصابات الرضية والرضية القطعية الموصوفة بالرأس والوجه وما أحدثته من كسور بالجمجمة وعظام الوجه ونزيف دماغي إصابی ضاغط على المراكز الحيوية بالمخ وكذا التهاب رئوي وكودي نتيجة مضاعف للإصابة وما انتهت إليه الحالة من هبوط بالدورة التنفسية والدموية.

ثبت بمطالعة تقرير الأدلة الجنائية :

الحريق شب نتيجة ايصال مصدر حراری سریع ذو لهب مکشوف كلهب عود ثقاب مشتعل أو ورقة مشتعلة أو ما شابه ذلك بمحتويات الحجرة بعد نثر كمية مناسبة من مادة الكيروسين المعجلة للإشتعال على تلك المحتويات.

جاء في قرار الإحالة: إنه بعد الإطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة "م.أ" 24 سنة - عامل بمزرعة، و" ف.ش" ۲۲ سنة - ربة منزل، لأنهما في يوم 25 فبراير 2021، بدائرة مركز منشأة القناطر محافظة الجيزة، المتهم الأول قتل عمدا المجنى عليه "عمر.ص" مع سبق الإصرار والترصد، أنه وعلى إثر علاقة عاطفية جمعت بين المتهمين ورغبتهما في الزواج اتفقا على الخلاص منه، وتوجه المتهم لمسكنه مستغلا قرابته مدعيا أنه يعاني من حالة إعياء طالبا منه ترك باب مسکنه مفتوحة ومكث بالمسكن حتى توجه المجني عليه لفراش نومه وتحين لحظة ثبوته نوما وما أن حانت فرصته هذه وظفر به حتى قام بالتقاط أداة (حجارة زراعية) وانهال عليه ضربا باستخدمها قاصدة من ذلك قتله فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وأضاف قرار الإحالة في القضية رقم 2484 لسنة 2021 جنايات مركز منشأة القناطر والمقيدة برقم ۱۹۸۱ لسنة ۲۰۲۱ کلي شمال الجيزة، أنه قد اقترنت تلك الجريمة بجناية أخرى إذ أنه في ذات الزمان والمكان المار بيانهما وضع النيران عمدا في المسكن المملوك للمجني عليه محل سكن المتوفى وذلك بأن قام بإلقاء مادة معجلة للاشتعال (کیرورسين) بداخله واشعل النيران به.

وأشار قرار الإحالة أنه أحرز أدوات (حجارة زراعية، كيروسين) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قانوني وفي غير أحوال الضرورة الشخصية أو الحرفية.

وأوضح قرار الإحالة أن المتهمة الثانية اشتركت بطريق التحريض والاتفاق في ارتكاب جريمة قتل المجني عليه موضوع الاتهام الأول وقد تمت تلك الجريمة بناء على ذلك التحريض.