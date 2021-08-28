السبت 28 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصر تخفض وارداتها من السلع الزراعية 16.9%

السلع الزراعية
السلع الزراعية

أظهر أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انكماش واردات مصر من السلع الزراعية إلى حدود 727 مليون دولار خلال شهر مايو من عام 2021 مقابل 874.5 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض 147.4 مليون دولار بنسبة 16.9%.

وسجلت واردات زيت نخيل وجزئياته 75 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 48 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 26.9 مليون دولار بنسبة 56%، وبلغت واردات قطع لحم مجمد من فصيلة الأبقار 40.8 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 77.4 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض 36.5 مليون دولار.

وسجلت واردات مصر من حيوانات حية من فصيلة الأبقار 28.6 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل14.1 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 14.5 مليون دولار بنسبة 102.9%، كما سجلت واردات ألبان مركزى 25 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 19.7 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 5.2 مليون دولار بنسبة 26.6%، كما بلغت واردات جمبرى 15.1 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 9.7 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 5.3 مليون دولار بنسبة 55.2%.

كما سجلت واردات تونة مقطعة أو كاملة 14.1 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 11.6 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 2.5 مليون دولار بنسبة 22%، كما بلغت واردات زيوت بذور عباد الشمس 13 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 62.9 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض 49.9 مليون دولار بنسبة 79.2%.

وبلغت واردات الجمال وغيرها من فصائل الجمال 12 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 1.9 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 10.1 مليون دولار بنسبة 526%، كما بلغت واردات أكباد صالحة للأكل من فصيلة الأبقار مجمدة 10.4 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 24.2 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض 13.7 مليون دولار بنسبة 56.9%.

الاحصاء واردات سلع زراعية مصر لحوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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