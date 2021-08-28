وزير الطاقة الإماراتى: مؤتمر بغداد خطوة مهمة لعودة العراق إلى محيطه الإقليمي

دعا وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، اليوم السبت، للوقوف إلى جانب العراق في هذه المرحلة التاريخية.

وأضاف وزير الطاقة الإماراتي خلال كلمته بمؤتمر بغداد لدول الجوار، أن مؤتمر بغداد خطوة مهمة لعودة العراق إلى محيطه الإقليمي.

ووصل الوفد الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

واستقبل رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى الوفد الإماراتى في مطار بغداد.

وقال الشيخ محمد بن راشد فى تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر: "وصلنا بحمدالله بغداد عاصمة الرشيد والمأمون وعاصمة العالم دار السلام بيت حكمة البشر بغداد الشعراء والأدباء والعلماء بغداد دجلة والفرات رغم جراحها متفائلين بعودتها ونهضتها ومجدها بإذن الله حفظ الله بغداد حفظ الله شعب العراق العظيم".

وفى وقت سابق من اليوم، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أنه يرفض استخدام العراق ساحة لتصفية الصراعات، مشددا على أنه لا عودة للعلاقات المتوترة والحروب العبثية.

وقال الكاظمي، في كلمة بمناسبة انطلاق مؤتمر بغداد لتعزيز التعاون والشراكة "نرفض أن يكون العراق منطلقا للاعتداء على جيرانه وأن يستخدم لتصفية الصراعات الإقليمية والدولية".

وشدد الكاظمي علي أن الشعب العراقي انتصر على أعتى التنظيمات الإرهابية، تنظيم داعش، كان هذا الانتصار بمساعدة الأشقاء والجيران والمجتمع الدولي، فشكرا للجميع.

وتابع الكاظمي: "العراقيون خاضوا الحرب ضد الإرهاب نيابة عن العالم.. القضاء على داعش كان انتصارا لشعوب المنطقة والإنسانية".

وحول ملف إعادة الإعمار، ذكر رئيس الوزراء العراقي أن بلاده تطمح في دعم كل الأطراف والجيران في ملف إعادة إعمار العراق، مضيفا أنه تم قطع شوط كبير في هذا المجال، خصوصا البنية التحتية التي تعرضت لأضرار كبيرة منذ عقود بسبب الحروب والسلاح والإرهاب.

كما تطرق الكاظمي الي ملف الانتخابات التي ستنظم في وقت لاحق من هذه السنة، بالقول "ينظم العراق انتخابات نيابية مبكرة وطلبنا من المجتمع الدولي دعم هذه الانتخابات من خلال فرق المراقبة".