السبت 28 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء الكويتى يلتقى عاهل الأردن على هامش قمة بغداد

رئيس الوزراء الكويتي
رئيس الوزراء الكويتي يلتقي عاهل الأردن

التقى رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم السبت، ممثل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مع عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة المنعقد في العاصمة العراقية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، حضر اللقاء وزير الخارجية الكويتي ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ومساعد وزير الخارجية لشئون الوطن العربي، السفير فهد أحمد العوضي، وسفير دولة الكويت لدى جمهورية العراق سالم غصاب الزمانان.

مؤتمر بغداد

وتوافد عدد من الزعماء العرب والأجانب، اليوم السبت، على العاصمة العراقية للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

ويشارك في المؤتمر عدد من الزعماء، أبرزهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيسا وزراء الإمارات والكويت ووزير خارجية السعودية.

ويسعى العراق عبر المؤتمر إلى التأكيد على إعادة دوره السياسي في المنطقة، وتشير مصادر إلى أن المجتمعين سيؤكدون دعم الحكومة العراقية ومكافحة الإرهاب.

مشاركة الرئيس السيسى

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العراق للمشاركة في مؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة».

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن مشاركة الرئيس السيسي في المؤتمر تأتي في إطار حرص مصر على دعم عودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، ولضمان أمنه واستقراره، حيث يسعى المؤتمر إلى مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.

وفي وقتٍ سابق، التقى رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم السبت، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة المنعقد في العاصمة العراقية.

رئيس الوزراء الكويتي عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني مؤتمر بغداد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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