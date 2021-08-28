السبت 28 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق فى شقة سكنية بإمبابة.. والنيابة تحقق

حريق شقة
حريق شقة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق اندلع بشقة سكنية في منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، ولم يسفر عن إصابات أو وفيات.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية تقع في الطابق الرابع بعقار سكني مكون من 5 طوابق بمنطقة إمبابة، ولم يسفر عن إصابات أو وفيات، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الحريق للسيطرة وإخماد النيران، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لإخماد ألسنة اللهب.

تبين في أثناء عملية الإطفاء، أن سبب الحريق ماس كهربائي، نتج عن ضغط الكهرباء بالشقة، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

نصائح لتفادى نشوب الحرائق

ترتفع معدلات انتشار الحرائق في درجات الحرارة المرتفعة الممثلة في فصل الصيف أكثر منها في فصل الشتاء، حيث تساعد الحرارة على الاشتعال، فكلما زادت الحرارة زادت معها مؤشرات احتمالات زيادة وحدوث الحرائق.

وهناك ما يطلق عليه الوقاية من الحريق، وأن أولى خطوات الوقاية من الحريق هي التأكيد على وصلات الكهرباء، بحيث تكون معزولة بشكل جيد، والتأكيد على عدم حدوث شرارة في أي مكان في المنزل، ووجود طفاية حريق مناسبة للمكان، وأن يتعلم المواطن كيفية استخدامها.

من جهته، قال اللواء ممدوح عبدالقادر، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق، إن «كثرة الحرائق في بداية الصيف ترجع إلى عدة أسباب، منها أجهزة التكييف التي يتعود المواطنون على استخدامها بكثرة في ذلك التوقيت من العام، حيث يستخدمونها مباشرة بعد إغلاقها طوال فترة الشتاء دون عمل أي صيانة لها، فمن الممكن أن يؤثر ذلك على التوصيلات الكهربائية، وهو سبب معتاد يحدث نتيجة له العديد من الحرائق»، على حد قوله..

أهم مسببات الحرائق

• تعتبر حوادث المطبخ أكثر أنواع الحريق شيوعًا، فهو يمثل المصدر الرئيسي للحرائق المنزلية التي غالبًا ما تنشأ بسبب الإهمال البشري.

• التدخين يعتبر المسبب الثاني لحوادث الحريق بالمنزل، حيث إن إطفاءها في سلة المهملات بدلًا من المكان المخصص من أهم مسببات الحرائق.

• يعد الماس الكهربائي أحد أهم الأسباب في نشوب الحرائق في المباني والبيوت والمنشآت التجارية، والذي قد ينجم عن ارتفاع درجة الحرارة الناتجة من حرارة الجو أو الحرارة الناتجة عن المعدات الكهربائية، أو حصول ماس كهربائي.

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وائل لطفي

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