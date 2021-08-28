النائب العام يأمر بحبس ضابط شرطة بقسم أول المنتزه لتعديه على محامٍ

أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بحبس ضابط شرطة "بديوان قسم شرطة أول المنتزه" أربعة أيام احتياطيًّا، على ذمة التحقيقات لتعديه على محامٍ بالضرب داخل ديوان القسم، مُحدثًا به إصابات بالرأس والمخ.



وقد استمعت "النيابة العامة" إلى المجني عليه وشهود على الواقعة واستجوبت المتهم فيما نسب إليه من اتهام، وطلبت الإطلاع على التقارير الطبية المثبتة لإصابة المجني عليه ومتابعة حالته الصحية حتى استقرارها؛ تمهيدًا لعرضه على "مصلحة الطب الشرعي"، وجارٍ استكمال التحقيقات.