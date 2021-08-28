السبت 28 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النائب العام يأمر بحبس ضابط شرطة بقسم أول المنتزه لتعديه على محامٍ

النائب العام
النائب العام

أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بحبس ضابط شرطة "بديوان قسم شرطة أول المنتزه" أربعة أيام احتياطيًّا، على ذمة التحقيقات لتعديه على محامٍ بالضرب داخل ديوان القسم، مُحدثًا به إصابات بالرأس والمخ. 


وقد استمعت "النيابة العامة" إلى المجني عليه وشهود على الواقعة واستجوبت المتهم فيما نسب إليه من اتهام، وطلبت الإطلاع على التقارير الطبية المثبتة لإصابة المجني عليه ومتابعة حالته الصحية حتى استقرارها؛ تمهيدًا لعرضه على "مصلحة الطب الشرعي"، وجارٍ استكمال التحقيقات.

النائب العام المنتزة مصلحة الطب الشرعي قسم شرطة المنتزة التعدي على محام حبس ضابط

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