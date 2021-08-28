كتاب الأغنياء المفضل

أصبح علم التنمية البشرية، من العلوم التي باتت ضرورية للتأهيل لسوق العمل، حيث يعتبر من الأمور التي تعتمد عليها أغلب المجتمعات بهدف زيادة القدرات التعليمية.

وتكتظ الكثير من المكتبات بكتب التنمية البشرية، والتي تعتبر المتنفس للأشخاص الذين لم يجدوا الوقت لحضور الدورات والكورسات الخاصة بهذا العلم الفريد.

ففي السطور التالية نقدم تلخيص أحد أهم كتب التنمية البشرية على الإطلاق، وهو «من الذي حرك قطعة الجبن الخاصة بي» للكاتب العالمي سبنسر جونسون، الذي يعتبر من أهم كتاب علم التنمية البشرية، حيث يعتبر من أهم كتاب الحكايات الخاصة بالأطفال ذات مغذى وقيمة.

حكاية الكتاب.. الأكثر مبيعًا في العالم

«من الذي حرك قطعة الجبن الخاصة بي».. هو كتاب تحفيزي للكاتب سبنسر جونسون، والذي يعتبر أحد كتاب قصص الأطفال القيمة، صدر عام 1998، ويعتبر من أفضل كتب التنمية البشرية، حيث اعتمد الكاتب أسلوب الحكاية الرمزية لتبسيط مضمون الكتاب.

يصف الكتاب التغيير الذي يحدث في حياة الناس وعملهم، ويصور أربعة ردود فعل معتادة تجاه التغيير من خلال رحلة قزمين وفأران للبحث عن الجبن، فهي حكاية رمزية ذات مغزى أخلاقي ومعرفي كبير، استطاع الكاتب جونسون، أن يبسط ردود الأفعال على الأشخاص في حال تغير البيئة المحيطة لديهم، الأمر الذي تسبب في دخول الكتاب قائمة نيويورك تايمز لأكثر الكتب مبيعًا وقتها.

تدور قصة الكتاب حول فأرين يُدعيان "سنيف" و"سكوري" وقزمين "هيم" و"هاو" يعيشون في متاهة تمثل المكان الذي نبحث فيه عما نريد دائمًا والتي تمثل الحياة، وخلال المتاهة يبحثون عن الجبن الذي يرمز إلى السعادة أو المال في حياتنا.

ففي أحد الأيام وجد كل من الفأرين والقزمين ممرًا مليئًا بالجبن كأنهم وجدوا مغارة تحوي كنز، حيث عمت الفرحة على كلا الزوجين، وظل أبطال القصة كل يوم يأتون للممر ويأخذون الجبن، فكان دائمًا الفأرين يأتيان للممر مبكرًا قبل القزمين، أما القزمين فيأتيان بعدهما بسبب أن الجبن موجود في الممر.

الحكمة من «كتاب من حرك قطعة الجبن الخاصة بي»

الحكمة من هذا الكتاب هو أنه يجب عليك أن تتوقع تغير أشياء كثيرة في حياتك، بمجرد تغير الأهداف، وهل ستحقق السعادة بمجرد الوصول للهدف، هذا ما سعى إلية الكاتب جونسون في الوصول إلية، من خلال رحل أبطال القصة داخل المتاهة الخيالية التي رسمها في عقول من قراء الكتاب.

ومن الحكم التي أراد جونسون، إيصالها إلى القراء هو كيفية التعامل مع تغير الأصدقاء عليك، أو تخلي شخص عزيز عليك، فهذا ما نتعرض إلية يوميًا في العمل أو الحياة الاجتماعية بشكل عام.

«من حرك قطعة الجبن الخاصة بى».. لماذا هو كتاب الأغنياء المفضل؟

يعتبر هذا الكتاب الأفضل بالنسبة للأثرياء، فالحكمة من الكتاب والتي أراد الكاتب «جونسون» إيصالها للقراء، هو كيفية التعامل مع الصدمات، بالإضافة إلى كيفية بناء الشخص لذاته بالرغم من التغيرات التي قد يتعرض لها الشخص.

يستطيع الكتاب إيصال فكرة أن السعي وراء الهدف دائمًا ما يأتي بثماره، وهذا ما أكده «جونسون»، في الكتاب الذي مر علية 22 عامًا، ومازال يبحث الكثيرين عنه، فالكتاب ساهم بشكل كبير في تقوية النفس والإرادة وراء تحقيق النجاح، لهذا فهو الكتاب الأفضل لدى الأغنياء.

كما أن كتاب «من الذي حرك قطعة الجبن الخاصة بي» من الكتاب التي تساهم بشكل كبير في إعداد النفس البشرية، بالإضافة إلى أنه يساعد في استغلال إمكانيات الشخص بأفضل طريقة ممكنه لتحقيق الهدف المطلوب، وهذا ما يسعى إلية علم التنمية البشرية.