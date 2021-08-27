الجمعة 27 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد رحيله.. مناصب شغلها الراحل حمدي الكنيسي

حمدي الكنيسي
حمدي الكنيسي

توفي منذ قليل خبر الإعلامي الكبير حمدى الكنيسي رئيس الإذاعة الأسبق وأول نقيب للإعلاميين بعد صراع طويل مع المرض.
وترصد «الدستور» أبرز المناصب التي شغلها الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي:
- عمل كمراسل عسكري للإذاعة أثناء حرب أكتوبر المجيدة.
- تم تعيين الكنيسي في الإذاعة المصرية 31 أكتوبر 1963، ثم بعد ذلك تولى منصب رئيس قطاع الإذاعة في الفترة من 1 أكتوبر 1997 حتى 18 مارس 2001 حتى بلوغه سن التقاعد

- أصبح عضو مجلس إدارة كتاب مصر ورئيس اللجنة الثقافية، وكاتب قصص وعسكرى وسياسى وله العديد من المؤلفات منها الحرب طريق السلام، عاشر العشرة، يوميات مذيع في جبهة القتال، وغيرها.
 
- قدم الكنيسي العديد من المجهود الكبير للارتقاء بالإعلام المصري، فهو من أول المكافحين في تأسيس نقابة الإعلاميين.
- ساهم الكنيسي علي تعريف مهام الصحافة المصرية ومدي أهميتها داخل كيان الدولة وذلك من خلال عمله داخل مبني ماسبيرو أو من خلال موقعه الذي شغله كعضو مجلس نواب بمجلس الشعب، وتحقق حلمه في إنشاء النقابة بعد ثورة يناير، وشغل منصب النقيب ومؤسس اساسي من مؤسسين نقابة الإعلاميين. 
 
جوائز التي حصل عليها 
 
حصل الكنيسي علي درعا التفوق من وزير الإعلام تقديرا لتطوعه كمراسل حربي للإذاعة أثناء حرب أكتوبر، وايضا نال وسام الجمهورية من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك تقديرا لمجهوداته كمستشار إعلامي لمصر في لندن ونيودلهي عام 1982، بالإضافة إلي جائزة أفضل كتاب لعام 1997 في الدراسات الإستراتيجية.

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