الجمعة 27 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«أبوشقة» يعلن فتح مقرات الوفد لتلقى لقاح كورونا

المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبوشقة

أثنى المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد وكيل أول مجلس الشيوخ، على الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا، مشيدًا بجهود وزارة الصحة في التصدي للجائحة وتقديم الأمصال اللازمة لجموع المصريين في كافة أنحاء الجمهورية للوقاية من الفيروس المتحور.

وقرر أبوشقة في إطار دور حزب الوفد الوطني في مشاركة الدولة وبعد التحذيرات الدولية من خطورة الفيروس المتحور "دلتا"، فتح جميع مقرات الحزب في المحافظات والمركز الرئيسي في الدقي لتكون مراكز لتلقي المواطنين التطعيمات اللازمة ضد الفيروس.

وقال رئيس الوفد إنه تم إبلاغ الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة في خطاب رسمي أن جميع المقرات الخاصة بالحزب ستكون تحت تصرف الوزارة بدءًا من غدٍ السبت فيما يتعلق بتحويلها لمراكز تطعيم ضد الفيروس.

 

وكان المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد وكيل أول مجلس الشيوخ،  قد أشاد بعملية إجلاء الجالية المصرية من أفغانستان.

وأكد «أبوشقة» أن ذلك يؤكد اهتمام الرئيس السيسى الزائد بالمواطن المصرى سواء فى الداخل أو الخارج.

وأوضح «أبوشقة» أن توجيهات الرئيس السيسى بإعادة البعثة الأزهرية وأعضاء السفارة المصرية فى أفغانستان تعنى الاهتمام البالغ بالإنسان المصرى، والعمل بكل السبل على سعادته. كما أن هذا يعنى أن الدولة المصرية قوية وقادرة، وأنها جاهزة للذود عن المواطن المصرى وحمايته فى أى بقعة على الأرض.

وأكد «أبوشقة» أن هذه اللفتة الكريمة هى رسالة واضحة بأن بناء الإنسان المصرى هو الاهتمام الأول للرئيس فى مشروعه الوطنى لبناء الدولة الجديدة.

ووجه «أبوشقة» التحية لرجال القوات المسلحة الذين قاموا بعملية إجلاء الرعايا المصريين من أفغانستان، وأشار إلى أن هذا ليس غريبًا على القوات المسلحة ومواقفها الوطنية التى تنحاز دائمًا لإرادة الشعب وحماية أمنه ومصالحه.

المستشار بهاء الدين أبو شقة حزب الوفد مجلس الشيوخ الجهود الكبيرة فيروس كورونا وزارة الصحة

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