بعد العثور على «حمير نافقة».. 10 علامات للتمييز بين لحم الحمير والبقري

عثر أهالى قرية سنجرج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، على عدد من الحمير النافقة، لسخلها وبيع جلودها، تم تحرير محضر بالواقعة.

وتلقت إدارة الطب البيطرى بمنوف إخطارًا من أهالى قرية سنجرج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، يفيد بتلقى بلاغ بالعثور على حمير نافقة، وأكد تقرير الطب البيطرى بالمنوفية أن الحمير النافقة كامله ولا يوجد بها فقد بالأعضاء لاطمئنان الأهالى من عدم استخدام تلك اللحوم للأكل، وأكد الدكتور عادل عبد المنعم مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، أن الغرض من ذلك هو حصول التجار على الجلد لبيعه.

وفي ذلك السياق ترصد “الدستور” أبرز العلامات للتمييز بين لحم الحمير ولحم البقر، خاصةً أن تلك الواقعة ليست الأولى من نوعها في مصر.

1- تكون ألياف وأنسجة لحم الحمير تكون بارزة جدًا وواضحة، في حين أن اللحم البقري تكون أنسجته ناعمة.

2- في حالة تعريض لحم الحمير إلى الهواء يفقد لونه الرونق بسرعة ويصبح أحمر غامق وأحيانًا يميل للزرقة.

3- عند لمس دهون لحم الحمير قبل طهيه نجدها سريعة الذوبان وتعطي ملمسا يشبه الزيت، في مقابل دهون اللحم البقري التي تكون متامسكة .

4- يكون لون لحم الحمير يكون مائلا للحمار ولا يحتوي على نسبة كبيرة من الدهون.

5- من الممكن إجراء اختبار بسيط قبل طهو اللحوم فإذا قمت بتدفئة السكين على النار وقطعت منه شريحة تتغير رائحتها إلى الأسوأ.

6- بشكل عام فان لحم الحمير غنية أكثر من اللحوم البقرية بمادة النشا الحيواني وهي تعطي طعم مميز لهذا النوع من اللحوم، ولكن مع اختلاطها مع أنواع أخرى اللحوم يصعب تمييزه.

7- رائحة لحم الحمير تعتبر غير مألوفة ومختلفة عن الرائحة المعتادة للحم البقري، خاصة عند تعرضها للحرارة.

8- عند طبخ لحم الحمير، ستظهر على الشوربة الخاصة بها بقع زيتية، وذلك ناتج عن القوام الزيتي له.

9- وبعد نضج اللحم تمامًا، سنجد لحم الحمير محتفظا بملمسه الخشن بالإضافة إلى لونه الذي يميل للسواد، بعكس اللحم البقري الذي ينضج ويصبح ناعم نسبيًا وذو لن فاتح.

10- يتكون 100 جرام من لحم الحمار الخالية من الدهون تتكون من 75% ماء، و19% بروتين، و2.5% دهون، و1.2% كربوهيدرات، و0.65% معادن، والنسب الباقية فيتامينات.