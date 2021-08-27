الجمعة 27 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد العثور على «حمير نافقة».. 10 علامات للتمييز بين لحم الحمير والبقري

علامات للتمييز بين
علامات للتمييز بين لحم الحمير والبقري

عثر أهالى قرية سنجرج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، على عدد من الحمير النافقة، لسخلها وبيع جلودها، تم تحرير محضر بالواقعة.

وتلقت إدارة الطب البيطرى بمنوف إخطارًا من أهالى قرية سنجرج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، يفيد بتلقى بلاغ بالعثور على حمير نافقة، وأكد تقرير الطب البيطرى بالمنوفية أن الحمير النافقة كامله ولا يوجد بها فقد بالأعضاء لاطمئنان الأهالى من عدم استخدام تلك اللحوم للأكل، وأكد الدكتور عادل عبد المنعم مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، أن الغرض من ذلك هو حصول التجار على الجلد لبيعه.

وفي ذلك السياق ترصد “الدستور” أبرز العلامات للتمييز بين لحم الحمير ولحم البقر، خاصةً أن تلك الواقعة ليست الأولى من نوعها في مصر.

1- تكون ألياف وأنسجة لحم الحمير تكون بارزة جدًا وواضحة، في حين أن اللحم البقري تكون أنسجته ناعمة.

2- في حالة تعريض لحم الحمير إلى الهواء يفقد لونه الرونق بسرعة ويصبح أحمر غامق وأحيانًا يميل للزرقة.

3- عند لمس دهون لحم الحمير قبل طهيه نجدها سريعة الذوبان وتعطي ملمسا يشبه الزيت، في مقابل دهون اللحم البقري التي تكون متامسكة .

4- يكون لون لحم الحمير يكون مائلا للحمار ولا يحتوي على نسبة كبيرة من الدهون.

5- من الممكن إجراء اختبار بسيط قبل طهو اللحوم فإذا قمت بتدفئة السكين على النار وقطعت منه شريحة تتغير رائحتها إلى الأسوأ.

6- بشكل عام فان لحم الحمير غنية أكثر من اللحوم البقرية بمادة النشا الحيواني وهي تعطي طعم مميز لهذا النوع من اللحوم، ولكن مع اختلاطها مع أنواع أخرى اللحوم يصعب تمييزه.

7- رائحة لحم الحمير تعتبر غير مألوفة ومختلفة عن الرائحة المعتادة للحم البقري، خاصة عند تعرضها للحرارة.

8- عند طبخ لحم الحمير، ستظهر على الشوربة الخاصة بها بقع زيتية، وذلك ناتج عن القوام الزيتي له.

9- وبعد نضج اللحم تمامًا، سنجد لحم الحمير محتفظا بملمسه الخشن بالإضافة إلى لونه الذي يميل للسواد، بعكس اللحم البقري الذي ينضج ويصبح ناعم نسبيًا وذو لن فاتح.

10- يتكون  100 جرام من لحم الحمار الخالية من الدهون تتكون من 75% ماء، و19% بروتين، و2.5% دهون، و1.2% كربوهيدرات، و0.65% معادن، والنسب الباقية فيتامينات.

الحمير النافقة عادل عبد المنعم اللحم البقري أحمر غامق الدهون زيتية

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

بهذه الشروط.. تعليمات جديدة للطيران المصري بشأن دخول السعودية

تشييع جثمان الإعلامى حمدى الكنيسى من مسجد الحصرى بأكتوبر غدا

حقيقة تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات 2021

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 الدور الثاني

«المحامي المتحرش».. الباز يكشف التاريخ الأسود لـ«صانع الفتنة» أحمد مهران

أمطار في هذه المناطق.. الأرصاد تعلن توقعات الطقس خلال الـ48 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

وداعا.. صوت المعركة

صفاء النجار

فيلم «الإنس والنمس» التدمير الذاتى لفن السينما

ماجد حبته

داعش المستجد!

محمد عبدالعزيز

ذكرياتى.. من دليل تليفوناتى

د.كريمة الحفناوى

تعزيز التعاون الدولى فى مجال اللقاحات

أ.د. أحمد عبدالدايم محمد حسين

قراءة في مشروع حياة كريمة للمصريين.. محاولة لفهم تحركات الرئيس الواعية لإصلاح الريف المصري

سمر عادل

أزمة النمو السكانى.. هل تبدأ مصر فى وضع خطط للخروج منها؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى سعد والنحاس

صور

«ليلة بيضاء».. شوارع القاهرة تتزين بأعلام الزمالك (صور)

محمد منير على المسرح الروماني بالإسكندرية

عزاء والدة أحمد حسن

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة حاسمة.. ملفات ساخنة على أجندة بينيت فى واشنطن

سارة شريف تكتب: ورطة الانسحاب

عملية السلام وإيران.. بيان مشترك لبينيت وبايدن من البيت الأبيض