نتنياهو يعزّى فى ضحايا الجيش الأمريكى بكابول

أعرب بنيامين نتنياهو، زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس الوزراء السابق، عن تعازيه للولايات المتحدة بعد مقتل جنودها في انفجار بالعاصمة الأفغانية كابول.

وقالت نتنياهو، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: "أرسل، أنا وزوجتي سارة، تعازينا للأسر التي فقدت أحباءها في الهجوم الدامي بأفغانستان، ونحيي الجنود الأمريكيين، الذين ضحوا بحايتهم للدفاع عن الحرية".

ووقع الهجوم، الذي أعلن تنظيم داعش الإرهابي المسئولية عنه، خارج مطار كابول، وأسفر عن مقتل 13 جنديا أمريكيا و72 أفغانيا أثناء عملية إجلاء أمريكية شابتها الفوضى.

وجاء الهجوم قبل ساعات من اجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، وتسبب في البداية عن تأخيره عن موعده، لكن مع زيادة حصيلة الوفيات بين الأمريكيين قال مسئولون أمريكيون وإسرائيليون إن الاجتماع أُلغي وسيجري تحديد موعد جديد له اليوم الجمعة.