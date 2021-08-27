إصابة 11 شخصا في حوادث متفرقة بمطروح

أصيب اليوم الجمعة 11 شخصا في حوادث طرق مختلفه بطريق الإسكندرية مطروح الساحلي وتم نقلهم الي مستشفيات محافظة مطروح لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

الحادث الأول

استقبل مستشفى رأس الحكمة المركزي 3 مصابين إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق الإسكندرية مطروح الساحلي أمام قرية اطنوح، حيث تم إجراء الفحوصات الطبية للمصابين وحالتهم العامة مستقرة وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم: "محمد عادل عبدالله الأشول 28 سنة، مصاب بسحجات بالساعد الأيمن والكتف من الناحيه اليمني، محمد سعيد محمد موسي 31 سنة مصاب بسحجات بالظهر وجروح بفروة الرأس واشتباه مابعد الارتجاج، ربيع محمود امين 63 سنة مصاب بكدمة بالضلوع من الناحية اليمنى".

الحادث الثاني



استقبل مستشفى الحمام المركزي أبانوب إبراهيم صبحي سيدهم 20 سنة، من البحيرة مصابا بكدمات وسحجات في الجسم واشتباة كسر في الكتف وذلك أثر انفجار إطار سيارتة الملاكي أثناء قيادتها في الكيلو ٧٠ بطريق الإسكندرية مطروح الساحلي.



الحادث الثالث



واستقبل مستشفى العلمين النموذجي محمد حجاج عجمي 28 سنة من الأقصر، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بالظهر وكدمات وسحجات بالجسم وذلك إثر تصادم سيارة برصيف شرق سكة حديد العلمين حيث تم اجراء الفحوصات الطبية له وحالته مستقرة.

الحادث الرابع

استقبل مستشفى العلمين النموذجي 5 مصابين وذلك أثر تصادم سيارتين أمام رئاسة الوزراء بالعلمين وتم إجراء الفحوصات الطبية للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم " عبدالحميد رضا زكي ٢٨ سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمه بالظهر وكدمات وسحجات بالجسم، ابراهيم جوده خطاب ٥٥سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح بالوجه، طلعت عبدالفضيل غانم ٤٧ سنة مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، زكريا يحي زكريا ٣٥سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم، محمد فرحات كمال ٤٦سنة مصاب بكدمات وسحجات بالجسم ".



الحادث الخامس

استقبل مستشفى العلمين النموذجي عمرو أشرف أحمد 31 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالذقن واشتباه كسر بالفقرات العنقية كدمات وسحجات بالجسم وذلك في حادث تصادم سيارة برصيف في الكيلو ٩٢ حيث تم اجراء الفحوصات الطبية له وحالته مستقرة.