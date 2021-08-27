الجمعة 27 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

إسرائيل تسجل 8078 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إسرائيل
إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم، تسجيل نحو 8 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، إنها سجلت 8078 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن هناك 689 إصابة بحالة الخطر، بينهم 149 حالة تحت أجهزة التنفس الصناعي.

إجراءات مكافحة تفشي كورونا في إسرائيل 

وبدأت إسرائيل، في شهر يوليو الماضي، التطعيم بالجرعة الثالثة من لقاحات فيروس كورونا، لمواجهة تفشي سلالة "دلتا" من فيروس كورونا لديها.

وأعلنت إسرائيل، في وقت سابق، عزمها تلقيح طلبة المدارس ضد فيروس كورونا وافتتاح العام الدراسي في موعده المحدد رغم ارتفاع أعداد الإصابات.

وقالت الحكومة الإسرائيلية، في بيان: "سيتم تطعيم التلاميذ في ساحات المدرسة خلال ساعات الدوام بشرط موافقة الوالدين" مؤكدة أن الدراسة ستبدأ في الأول من سبتمبر المقبل".

كورونا إسرائيل كوفيد دلتا لقاح كورونا الجرعة الثالثة

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